Hablamos con Athenea Pérez, ganadora de Miss Universo España: 'Me ha tocado demostrar que puedo representar a nuestro país con mi color de piel'

Este 4 de julio en Costa Adeje, Tenerife, se celebró la gala de Miss Universo España. Un evento donde la murciana, Athenea Pérez, se hizo con la corona. Charlamos con la joven de 27 años, de padre español y madre de Guinea Ecuatorial, de su trabajo como modelo, del amor e incluso de cómo se ha enfrentado a los comentarios racistas por el color de su piel. Tras coger el testigo de la valenciana Alicia Faubel, Athenea es la primera mujer negra en representar a nuestro país en el certamen internacional, cuya final se celebrará en El Salvador el próximo mes de diciembre. La triunfadora, que tiene un doble grado en Marketing y Publicidad, se une así al selecto grupo que nos han representado en la historia de Miss Universo. Amparo Muñoz, en 1974, fue la primera y única española en ganar hasta hoy.

Athenea, ¿cómo estás, cómo te sientes con este triunfo?

Pues me siento muy feliz porque al final es algo que por lo que he luchado. No era mi primer certamen de belleza y al poder conseguir una meta, un objetivo, pues imagínate como estoy, en una nube, casi no me lo creo y sobre todo con muchísimas ganas de trabajar. Porque esto no acaba aquí, únicamente es un paso más hacia uno de mis sueños que es participar y concursar en Miss Universo.

Eres modelo desde los 14 años pero no es hasta ahora cuando te llega la oportunidad con este certamen de Miss Universo España 2023. ¿Cómo lo viviste?

Sí, a los 14 añitos entré en el mundo de la moda y con 17 fui a mi primer certamen. En ese momento no tenía ni la madurez ni las aptitudes para poder conseguir ninguna corona. Y ya en 2019 volví a probar. Fue un poco de rebote porque cambiaron la delegación y me pidieron que participara, entonces quedé como primera finalista y ahí supe que si realmente lo trabajaba, podía lograrlo. Me decidí entonces a ir a por todas y la verdad que fueron meses de preparación y al final he obtenido el resultado que quería, que esperaba y me siento muy orgullosa de mí misma.

Hablas de meses de preparación, ¿en qué consistieron?

Pues en mi caso, sobre todo necesitaba centrarme en el inglés, en mejorar un poco mi fluidez con el idioma, ¡y aún me queda por mejorar! También trabajé la oratoria y reforcé la seguridad en mí misma. Además, aprendí a sacarme partido con el maquillaje. Trabajé aspectos para mejorar, sobre todo mi imagen porque yo estaba muy segura de mí misma en en el tema de mi interior y de todo lo que podía aportar mi personalidad. Así que me centré sobre todo en lo de fuera.

Si hablamos de tu exotismo y de tu color de piel, ¿ha sido un plus para ganar o, al contrario, te ha cerrado puertas?

Pienso que en absoluto ha sido un plus. Al final creo que que mi elección para que participara era algo incluso arriesgado para la organización. A la vista está. Han sido muchísimas las críticas que hemos recibido tanto mi persona individualmente como la organización. Entonces pienso que es al revés, que me tocaba demostrar todavía más que podía ser una excelente representante de mi país, de España, a pesar de que para muchísima gente mi color de piel no le represente.

Athenea, eres un ejemplo para muchas chicas, para muchas niñas que quieren ser modelos, que quieren incluso presentarse a un certamen como el de Miss Universo. ¿Te sientes una abanderada de la diversidad?

Sí, siento que ahora mismo tengo una responsabilidad y es normalizar lo que yo llamo 'la nueva España', una España diversa en todos los sentidos. A nivel religioso, que tolera todas las religiones y acepta también que las personas puedan decidir y ser quienes quieran ser también a nivel amoroso, personas que puedan amar a quienes quieran. Creo que puedo llegar a ser un ejemplo de esa libertad que nos da este maravilloso país en el que vivimos.

¿Cómo recuerdas tu infacia?, ¿puedes decir que no ha sido un camino de rosas?

No a nivel personal y familiar, pero sí ha sido complicado tener que enfrentarme a situaciones que me han hecho ser la persona que soy hoy en día. Me considero fuerte y bastante segura de mí misma. Y en cuanto al tema del racismo, es muchos casos creo que está asociado al clasismo. Por el hecho de ser negra, te pueden mirar con ojos clasistas, como que estás por debajo de otras personas. Así que lo he visto y he podido sentir el desprecio, pero es cierto que nunca me influyó en mi desarrollo como persona ni a nivel estudiantil en el colegio. Mis profesores siempre me han apreciado muchísimo. Pero el racismo sí es cierto que ha estado ahí siempre en la sombra...

¿Has tenido que acudir a terapia? ¿Lo aconsejas?

Completamente. La primera vez que yo fui a terapia fue con 18 años, en mi primera etapa de exámenes de la universidad, no sabía gestionar esa situación, quería seguir dedicándole tiempo a mi madre, a mi padre, a mi pareja en ese momento, a mis amigas pero tenía encima también una responsabilidad muy grande. Con esa presión que yo llevaba en la cabeza me decidí ir a trapia por mi propio pie. He pasado por cuatro psicólogos y es algo que aconsejo porque hay momentos de tu vida que aunque pienses que no vas a encontrar la solución si te encaminan y te enseñan varias herramientas que tú mismo vas a poder aplicar, vas a poder solucionar tus problemas o al menos encontrar una estabilidad mental. Así que efectivamente, estoy súper a favor de los psicólogos, de la terapia. Yo ahora mismo justo estoy yendo.

Eres una deportista nata, pero ¿cómo se cuida una Miss Universo?

Supongo que la genética juega un papel ejemplar. Pero sí es cierto que yo en mi día a día, por mis gustos personales, como muy sano. A mis amigas les da rabia que me guste más comer una ensalada que una hamburguesa. Pero es que tengo el estómago delicado y opto por lo saludable porque es lo que funciona mejor para mi cuerpo y lo que me me hace sentir bien. Eso no quita que ¡tenga un vicio con las palomitas de maíz del cine! Yo intento cuidarme durante la semana para poder ir al cine una vez a la semana y y meterme las 2000 calorías que lleva la bolsa de palomitas. Aunque siempre he buscado el equilibrio cuando salgo a comer: priorizo comer con agua antes que con un refresco. Eso pequeños gestos te van purificando un poco por dentro y ayudando a que tu metabolismo vaya más acelerado y en consecuencia que no almacenes tanta grasa o que tu figura se vea mucho más sana y mucho más atlética.

Sabemos que tu 'habitat natural' es el chándal y la coleta, ¿qué representa el deporte en tu vida?

Pues para mí el el deporte es un timón más. Practico gimnasia rítmica desde los cuatro años y no contemplo la vida sin moverme, sin ser activa. Es cierto que ahora mismo soy joven, tengo 27 años, y veremos qué me depara la vida, pero siempre voy a intentar moverme: quiero tener 80 años y poder atarme los cordones de los zapatos. Yo no trabajo por el presente, siempre he trabajado por el futuro y conforme pasan los años voy recogiendo lo que he sembrado anteriormente.

Tu corazón está ocupado desde hace tiempo, ¿quién es la persona que te hace feliz?

Sí, su nombre es Pablo y llevamos cinco años juntos, tenemos una relación seria y ahora mismo es mi compañero de vida, la persona que me apoya. Considero que tenemos una relación bastante sana, cosa que también he tenido que trabajar por los diferentes golpes que me han dado en la vida. Me veo en un futuro con él y y no me imagino otra cosa, la verdad. Y pasando por el altar que es el sueño de mi vida. Y lo de ser mamá en unos años... Ahora todo se retrasa, mi madre me tuvo con 23 años y yo solo tengo una amiga que ha sido mamá este año. Todas las demás estamos centradas en nuestros proyectos profesionales, pero eso no quita para que también tengamos esos sueños personales, aunque los vayamos posponiendo un poquito por la situación.

Estudiaste marketing y comunicación, ¿cómo vas a equilibrar el mundo de la moda y la belleza con tu formación?

Este título de belleza me está aportando muchísimas oportunidades y y creo que me puede llegar a abrir muchas puertas. Si alguien llama a mi puerta o me da la oportunidad de llamar a la suya para intentar participar en los medios de comunicación, me gustaría debatir sobre temas importantes dando mi opinión o participando en algún tipo de programa. Es algo que me encantaría, me haría muy feliz. No únicamente la televisión, también la radio. Me gusta muchísimo. Me sentiría muy cómoda en ese entorno y entrevistando a personalidades. Yo estoy abierta a todo, como como dice mi pareja: "cada vez que te hacen una entrevista parece que dejas tu currículum". Pues yo bueno, ahí dejo la píldora y si me llegara algo gracias a esta maravillosa plataforma como Miss Universo España 2023 estaría más que agradecida.

Athenea, redes sociales: ¿sí o no?

Sí, siempre me han gustado. Llevo en Instagram desde 2011 y cada vez que ha salido una red social nueva la he utilizado. TikTok también, pero no mucho porque pienso que es para gente más joven todavía. Siempre me han encantado las redes sociales y me gusta compartir mi día a día, mi vida. A lo mejor en estas últimas semanas desde que gané no he compartido tanto la realidad de mi día porque me tengo que habituar un poco y me da un poco de miedo mostrarlo todo. Incluso mostrar mi relación con Pablo... tengo que aprender todavía de este mundo, de estar más expuesta públicamente, antes de de exponerlo todo y y poder salir perjudicada.

Hace muy poco estuviste en un espectáculo del humorista Juan Dávila donde se hicieron bromas acerca de si 'las misses son tontas' ¿Cómo lo viviste?

Obviamente no me lo tomé en absoluto a lo personal; me invitó a subir con mi novio al escenario porque yo se lo pedí. Él sabía que yo era la nueva Miss Universo de España y al final lo que hace Dávila es un show. No tuve ningún problema y no me dolió en absoluto. A la vista está que yo destaqué en el certamen por lo que llevo dentro y en eso incluye mi cabeza también. Por lo tanto, me gustaría que ya se rompiera un poco este estigma de que las misses somos tontas, porque yo me lo he tenido que currar demostrando mi valía como persona al cien por cien.

La 72ª edición de Miss Universo es a finales de este año, ¿cuándo te aflorarán los nervios?

Sí, es en diciembre. Me pondré nerviosa cuando por fin me me dé cuenta de dónde estoy porque es que todavía no lo sé. Todavía me meto a Instagram por las mañanas y veo que me ha comentado un montón de gente y sigo diciendo pero ¿por qué?, ¿por qué yo?, ¿qué tengo de especial? Está siendo todo tan rápido. Todavía me tengo que despertar y ¡creérmelo!