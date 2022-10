Alicia Faubel, Miss Universo Spain 2022: 'Quiero demostrar que soy algo más allá del físico"

Alicia Faubel lleva prácticamente toda una vida ligada al mundo de la moda. A sus 25, esta joven natural de Alicante busca romper con los cánones físicos establecidos y lanzar un nuevo mensaje en torno a la belleza, dando más importancia a aquellos detalles que hacen a cada persona única dejando atrás la perfección impuesta. Una nueva forma de entender el certamen que la lleva a afrontar este gran reto con enorme alegría e ilusión. Porque aunque ella misma reconoce que aún le queda un largo camino por delante para poder alzarse con la ansiada corona en la gala que tendrá lugar el próximo 14 de enero en Nueva Orleans (Estados Unidos), de lo que no hay ninguna duda es que a la representante de España no le faltan ni el encanto ni las ganas.

VER GALERÍA

¿Cuál ha sido tu principal motivación para presentarte al concurso de Miss Universo España?

Considero que una de las grandes cosas que me ha motivado para formar parte de Miss Universo España, aparte de los cambios que están teniendo lugar en Miss Universo, ha sido el hecho de poder demostrar que soy algo más allá de un físico. Ha sido una motivación aprender lo que realmente es un reinado de belleza. El darme cuenta que en estos concursos no solo se trata de la belleza externa, sino de que Miss Universo nos brinda a cada una la oportunidad de ser escuchadas y por ello debemos usar nuestra voz de la mejor manera posible. Nos ofrece una gran variedad de oportunidades y herramientas de comunicación para lanzar el mensaje y apoyar las causas sociales que deseemos.

¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes para diferenciarte del resto de las concursantes y lograr la victoria?

Creo que uno de mis puntos fuertes puede ser, a diferencia de otras concursantes, el haber aprendido a aceptar todo tipo de culturas por la vida he me ha tocado vivir desde los 17 años al vivir en el extranjero, al tener que adaptarme de manera fácil a los cambios desde temprana edad y, sobre todo, el hecho de haber vivido en Filipinas con 17 años. Aprendes a valorar lo mejor de todo tipo de culturas.

VER GALERÍA

¿Has pensado qué harías si llegases a ganar el concurso internacional?

Si llegase a ganar el concurso internacional, obviamente me dedicaría un año entero a trabajar para la organización de Miss Universo en Nueva York y creo que después de eso me merecería un descanso. En un futuro, cuando esté preparada, me gustaría tener mi propio negocio. Tal vez en Madrid en un principio y luego poder expandirlo a un nivel internacional.

¿Cuáles de las pruebas afrontas con mayor ilusión en este gran reto?

Lo que más ilusión me genera es el hecho de poder hablar, de poder expresarme. Tal vez la pasarela o ese tipo de cosas no sean mi punto fuerte de momento, pero en lo que viene siendo el poder dar mi punto de vista y opinión, responder preguntas, compartir mensajes…es algo que me despierta mucha ilusión y estoy muy feliz de poder hacerlo.

VER GALERÍA

-Miss Universo 2021 cuenta la enfermedad que padece tras haber sido criticada por su físico

-Diez años de la muerte de Amparo Muñoz: así contó ¡HOLA! su vida

Trabajas en el mundo del modelaje desde que eres una adolescente, ¿te consideras una persona coqueta? ¿Cuál es el secreto de belleza que siempre pones en práctica?

Sí, siempre he sido muy coqueta y siempre seré muy coqueta. Personalmente me gusta mucho cuidarme la piel. Considero que la piel es un aspecto muy importante. También porque he sufrido problemas de acné cuando era más jovencita, por lo que es una cosa que tienes que ser muy constante. Jamás me iré a dormir sin quitarme el maquillaje y no salgo de casa sin protección solar.

Para llegar a participar en Miss Universo, ¿cómo es la preparación física requerida? ¿Haces una rutina especial de deporte?

Desde siempre me ha gustado mucho el deporte, sea o no sea por Miss Universo. Con la vida de modelo pues tienes que cuidar el físico y aparte de ti, no solo el físico. Considero que cuando empiezas a hacer deporte y a disfrutar del deporte, luego viene lo que digamos viene siendo la apariencia física, pero lo principal es que no te fuerces a hacer algo que no te gusta. Para mí, boxear, correr y cosas con un poco más de adrenalina que levantar pesas tal vez es lo que me llena. Intento enfocarme en cosas que me llenen, que me dé satisfacción y que no me sienta como que me estoy forzando a ello.

VER GALERÍA

Y desde un punto de vista psicológico, ¿cómo te preparas para esta experiencia tan exigente?

La verdad es que creo que es una cosa que nunca estás del todo preparada, porque quieras o no, hay muchísima presión, tanto de la gente como personalmente por mi parte. Tiendo a ponerme mucha presión a mí misma. Una de las cosas que me gusta decir de mí misma, es que pase lo que pase, la experiencia no me la quita nadie. Llegados a este punto, ya he ganado porque lo que he ganado solo en aprendizaje en todo este proceso, todo lo que he vivido hasta este momento, ya me ha merecido la pena y ya me siento ganadora por ello. Soy una mejor persona, no solo a raíz de ganar Miss Universo España, sino del proceso de preparación, porque me llevó a conocer muchos aspectos de mí misma que desconocía.

Hablando de salud mental, eres una persona muy activa en redes sociales, ¿cómo se sobrelleva esta exposición masiva al ser un personaje público?

La verdad es que a nadie nos gusta oír comentarios negativos ni las críticas, obviamente, pero es algo a lo que tienes que estar lista y tienes que estar preparada y entender que al final, pues son opiniones. Por supuesto que hay maneras y maneras de decir las cosas y tal vez hay gente que no usa las formas correctas y eso es una falta de respeto, al igual que tampoco tenemos que aceptar y promover el ciberbullying, pero lo que tienes que entender más que nada es que la gente que critica por lo general es un reflejo de sí mismo y de sus inseguridades, porque todo depende de los ojos y las perfectas perspectivas en los que están vistos. Cuando la gente critica de una manera tan brusca y negativa realmente lo que siento es que a esa persona le pasa algo que no está bien y que ojalá encuentre la paz consigo mismo.

VER GALERÍA

Otro de tus objetivos personales es lograr derribar las barreras impuestas por los cánones sociales, en especial en lo relativo al cuerpo y que causan problemas tan graves como los trastornos alimenticios, ¿cómo crees que influyen los certámenes de belleza a la hora de crear una imagen determinada de la ‘mujer perfecta’? ¿Cuál es tu consejo para aquellas mujeres, en especial las más jóvenes, que no pueden evitar compararse o sufrir complejos derivados del aspecto?

Hay que entender que la comparación es la primera destrucción de nuestra propia personalidad. Lo que nosotros consideramos que puede ser tener imperfecciones es lo que nos hace diferentes y todo está en la mente. Soy una persona muy partidaria del pensamiento de que debemos educarnos y disciplinarnos a nosotros mismos. Tenemos que enseñarnos a diario a amarnos y aceptarnos a no compararnos y entender que cada uno es como es y qué tenemos que sacar el máximo partido de esas cosas que nos hacen únicos.

VER GALERÍA

Por último, cuéntanos algo de ti que nadie sepa, pero qué te gustaría que se supiese

Pues algo que me gustaría que la gente supiera es que me pongo muy nerviosa hablando en público. Es algo que siento que siempre va a estar ahí. La gente como solo lo ve desde fuera, quizá no lo note, pero siempre que voy a entrar en una entrevista en directo para una revista o programa o tengo una ronda de preguntas, me entran muchos nervios en la barriga. Mucha gente me ve ahí hablando súper segura de mí misma y por dentro estoy nerviosa, pero siempre encuentro la mejor manera de sobrellevar los nervios y de auto calmarme de tal manera que no se note desde fuera tanto como lo noto yo misma.

-¡Una caja de sorpresas! Las originales habilidades que no conocías de la nueva Miss Universo

-Hablamos con Andrea Martínez (Miss Universo España) de su odisea para llegar a Estados Unidos por las medidas COVID