Miss Universo 2021 cuenta la enfermedad que padece tras haber sido criticada por su físico

Es la mujer más guapa del universo, pero eso no la ha librado de ser objeto de comentarios sobre su físico. Harnaaz Sandhu, que fue elegida como Miss Universo el pasado mes de diciembre de 2021, se ha enfrentado a quienes cuestionan su peso desvelando el problema de salud que padece y del que no había hablado. Responde así la modelo india de 21 años a la multitud de comentarios que le hicieron en sus perfiles sociales tras su participación en la Lakmé Fashion Week, unas críticas que se dirigieron principalmente a los cambios en su figura.

“La forma de tu mente es más importante que la forma de tu cuerpo" escribió la Miss días antes de explicar que padece intolerancia al gluten. "Alrededor del 10-30 por ciento de la población mundial sufre de alergias alimentarias. Tengo una alergia al gluten que es común y afecta a una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta", dijo Harnaaz, dando las gracias por la comprensión de quienes la siguen.

En declaraciones a la agencia PTI, explicó por qué ha contado ahora que padece celiaquía, una reacción al gluten que es una proteína que se encuentra en alimentos como el trigo, la cebada y el centeno. "Soy una de esas personas a las que primero molestaron diciendo 'estás demasiado flaca' y ahora me intimidan diciendo 'estás gorda'. Nadie sabía que no puedo comer harina de trigo y muchas otras cosas", confesó. La guapísima modelo se refirió además a los cambios físicos que ha experimentado en los últimos meses, en los que los viajes han sido una constante tras obtener el título. "Ves los cambios en tu cuerpo. Fui a Nueva York por primera vez… Es un mundo completamente diferente", contó.

Defendió además el derecho de la mujer a no ser cuestionada por su físico, haciendo un llamamiento a quererse como uno es. "Soy alguien que cree en la positividad corporal. En la plataforma de Miss Universo hablamos sobre el empoderamiento de las mujeres, la feminidad y la positividad corporal. Sé que hay muchas personas que me están ‘trolleando’ y está bien porque esa es su mentalidad, sus estigmas, pero hay muchas otras personas que son criticadas todos los días, independientemente de si son Miss Universo o no. Los estoy ayudando haciéndoles sentir que si yo me siento hermosa, tú también lo eres", aseguró.

Una dieta sin gluten

La enfermedad celiaca es una enfermedad digestiva que causa daños en el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y nutrientes de los alimentos. Los pacientes que tienen la enfermedad celíaca no toleran la proteína llamada gluten, que se encuentra en cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Dicha enfermedad puede provocar un déficit nutricional lo que daría lugar a otras complicaciones como osteoporosis. Se ha relacionado además con algunos cánceres de intestino o problemas cardiacos.

Miss India, Harnaaz Sandhu, se hizo con el título de Miss Universo el pasado mes de diciembre en Israel, imponiéndose a Miss Paraguay y Miss Sudáfrica que fueron segunda y tercera, respectivamente. Harnaaz, de 21 años y oriunda de la ciudad india de Chandigarh, es una conocida actriz en su país y destacada activista en defensa de los derechos de la mujer.

