Sheynnis Palacios, Miss Universo, nos revela sus trucos de belleza para estar siempre perfecta

Sheynnis Palacios sigue en una nube desde que el pasado mes de noviembre consiguió alzarse como la vencedora de Miss Universo 2023. La representante nicaragüense luce ahora con orgullo su banda y su corona y cumple encantada con su agenda de compromisos, pero ¿cómo consigue mantenerse impecable todo el día? ¿Cuáles son sus secretos para impresionar en cada uno de los actos en los que participa? Shennis ha hablado con ¡HOLA! para revelarnos sus trucos de belleza en un Get Ready With Me: cómo se maquilla, se peina, sus 'looks' favoritos o lo que no puede faltar en su bolso, entre otras cosas. Dale al play y no te lo pierdas.

