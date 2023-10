ORGULLOSO DE LLEVAR SU PAÍS POR BANDERA De cerca con José Calle, aspirante a Míster Internacional: 'He encontrado la mejor versión de mí' Hablamos con el malagueño a las puertas de la gran final del certamen, que se celebra en Filipinas

Hablar de José Antonio Campos Calle es hablar de belleza y disciplina; de optimismo, equilibrio, alegría y perseverancia; de perseguir sueños con los pies clavados en la tierra; de cercanía, pasión por la moda y exquisito gusto; de determinación y devoción por su tierra, Andalucía, por España y su gente. A sus recién cumplidos 28 años, este malagueño afincado en Valencia formado en Actividades Físicas y Animación Deportiva compagina su profesión de militar en el Regimiento de Transmisiones del Ejército de Tierra en la ciudad bañada por el río Turia con su faceta como modelo, donde no hace más que encadenar éxitos desde que diera sus primeros pasos en 2017. A falta de unas horas para que se decida si se alza finalmente con el título de Míster Internacional, certamen al que opta en representación de nuestro país, que celebra su gala final este viernes 20 de octubre en Filipinas y cuya presente edición tiene por objetivo inspirar a las nuevas generaciones, hablamos con él sobre esta experiencia crucial en su impecable trayectoria, proyectos futuros, referentes, ilusiones y mucho más.

¿Qué supone para ti representar a tu país en un certamen tan importante como este?

Me siento muy orgulloso de llevar a mi país por bandera a nivel internacional, para mí es todo un sueño poder representar a los españoles en este concurso. Siempre quise portar la Rojigualda fuera de España y no me arrepiento de haberme presentado a Mister International Spain 2023 el pasado mes de junio en Tenerife, ya que gracias a eso hoy estoy aquí en Filipinas con todos los españoles en mi corazón.

A la hora de prepararte para este reto, ¿das la misma importancia al plano físico y a la parte comunicativa o la balanza se inclina hacia un lado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a cada una?

Cuidar el físico es esencial, todos los días hago deporte en mi trabajo y también en mi tiempo libre, pero, sinceramente, pienso que es más importante comunicar, saber transmitir y que llegue bien el mensaje con buena energía.

El lema del certamen es "inspirar a nuevas generaciones", ¿en qué cualidades te gustaría que se fijaran quienes te admiran?

Me gustaría que los jóvenes vieran la dedicación y vocación con la que hago mi causa social donde hablo sobre la dislexia. Ayudar con una causa con la que uno se sienta identificado o sensibilizado siempre va a causar un impacto positivo en la comunidad a la que uno pertenece. Es importante que la futura generación encuentre algo que le inspire a ser una mejor persona, siempre su mejor versión. El mundo necesita más personas que ayuden al prójimo.

Y a ti, ¿qué te inspira? ¿quiénes son tus referentes tanto dentro como fuera de la industria de la moda y la belleza?

El pilar más importante en mi vida son mis padres, ellos me lo dieron todo: una bonita educación y me enseñaron el valor del respeto, la tolerancia y el amor. Hoy en día soy quien soy gracias a ellos y siempre les estaré eternamente agradecido.

¿Qué es lo que más te ilusionaría de convertirte en Míster Internacional?

Me encantaría ganar para poder aprovechar una plataforma como es Míster Internacional para poder viajar de país en país, conocer otras culturas y hacer talleres, prácticas o workshop en los que pueda dar visibilidad a la dislexia y fomentar la ayuda a nivel educativo, donde aún este tipo de dificultad de aprendizaje no está bien respaldado.

¿Has pensado qué harás si ganas el título para celebrarlo?

Si yo me convirtiera en Míster Internacional 2023 pienso llevarme a mis padres de crucero, fue una promesa que les hice mientras comíamos juntos.

¿Quién será la primera persona a quien llamarás para contárselo?

Sin duda, llamaría a toda mi delegación de Nuestra Belleza España por videollamada, ellos han estado todo el certamen apoyándome, sería imposible elegir solo a una persona. Hacen un gran trabajo desde España a pesar de la diferencia horaria de seis horas, tienen el cielo ganado.

¿Es fácil compaginar tu trabajo y tus rutinas con tu vida social, amistades, relaciones sentimentales, familia...?

En principio, no tengo ningún problema para poder compaginarlo todo, cierto es que en el trabajo tengo que avisar con bastante antelación de mis eventos o compromisos, es una institución muy profesional y siempre me han apoyado y facilitado todo.

¿Qué opinan ellos de tu participación en el certamen?

Para ellos siempre fui su ganador, me envían mensajes de apoyo, mantengo videollamadas con ellos y me desean lo mejor siempre. Tengo muy buenos compañeros.

Y para ti, ahora que estás viviendo la experiencia desde dentro, ¿ha cumplido con tus expectativas?

Absolutamente, esto es un gran espectáculo, los candidatos se vuelven tus amigos, la organización te ayuda en todo y la puesta en escena es increíblemente bonita. Es una experiencia inolvidable que podré contársela a mis hijos.

¿Qué es lo mejor y lo peor de llevar el peso de ser uno de los hombres más guapos de España?

He tenido la suerte de llegar hasta aquí no solo con buena genética sino con mucho trabajo duro para ser uno de esos hombres que pueden representar al país a nivel internacional con responsabilidad, ilusión, buena presencia, don de gentes y un carisma peculiar. Creo que no todo es el envoltorio, es muy importante el conjunto de aptitudes en general.

La cuenta atrás para la gala final de este 20 de octubre ha comenzado, pero llevas algo más de una semana concentrado en la región de La Unión en Filipinas junto a otros aspirantes y realizando todo tipo de actividades y visitas. ¿Con qué te quedas de estos días inolvidables?

Es una experiencia inolvidable, todo lo que hago, todos los sitios a donde voy me parecen novedosos, nunca había viajado tan lejos de casa y para mí fue una gran oportunidad este viaje que me enriquece culturalmente.

¿Has notado mucha competitividad entre tus compañeros ahora que estás pasando tiempo con ellos?

Realmente, desde el minuto uno nunca parecía que estábamos compitiendo. Conectamos muy bien unos candidatos con otros y creamos un vínculo muy bonito y especial. Nos llevaremos buenos amigos de aquí y, aunque realmente estamos compitiendo 24 horas al día y no hay que olvidarse de que aquí solo gana uno, la percepción es totalmente la contraria. La competencia es muy sana.

Aunque tienes raíces malagueñas, te has decantado por el traje típico de fallero para desfilar en el certamen, pues eres militar destinado en Valencia. ¿Tuviste clara la elección desde el principio?

Tuve muy clara la elección de mi traje típico. En el certamen nacional conocí a Carles, un candidato valenciano que llevaba un traje típico fallero muy bonito. Al vivir en Valencia tuve la gran oportunidad de visitar a la diseñadora Amparo Fabra. Cuando le propuse la idea a ella le encantó. Me apoyó en todo momento y me ha vestido con un elegante traje Torrentí.

Estamos ya en la recta final de un 2023 que ha marcado tu trayectoria. ¿Qué balance haces de este año tan especial para ti?

Sin duda, es unos de los mejores años de mi vida, he conocido a gente maravillosa, me han llevado a sitios espectaculares y he encontrado la mejor versión de mí y tengo el presentimiento de que esto solo acaba de empezar...

¿Cuál es la oportunidad más bonita que te ha dado tu carrera? ¿Y la que sueñas con alcanzar?

Lo más bonito que me ha dado esta carrera fue conocer a Pablo, hermano de Valeria, la protagonista de mi causa social. A través de ellos conocí una bonita vocación en ayudar a las personas. Fue muy inspirador para mi.

¿Qué planes tienes de futuro en lo profesional? ¿Ves este trabajo como una oportunidad pasajera o como un proyecto duradero?

Pienso que es difícil vivir de la moda hoy en día en general y con esto no quiero decir que vaya a dejarlo, soy una persona resiliente que le gusta trabajar por lo que quiero. Pero por mi profesión siempre la moda lo he visto como algo secundario, como un extra o valor añadido a mi trayectoria. Veo que es una buena oportunidad para abrirse puertas en diferentes ámbitos. La moda me gusta mucho y creo que no entiende de edad. Yo mientras haya oportunidades prefiero seguir con la filosofía de dejarme llevar y de disfrutar por el camino.