Jane Garret, la modelo curvy que representa a Nepal y que quiere romper los estereotipos en Miss Universe 2023

Faltan solo dos meses para que se celebre el certamen de Miss Universe 2023, y, poco a poco, cada país participante va dando a conocer la identidad de sus candidatas. El último de ellos ha sido Nepal, que ha concedido esta gran responsabilidad a la modelo body positive Jane Dipika Garret, de 22 años, que toma el relevo a Sophiya R.Bhujel (que la pasada edición quedó en la 27º posición).

Esta es la primera vez que el país asiático elige a una maniquí con un cuerpo no normativo y a pesar de que esta decisión ha causado cierto revuelo, el jurado nepalí ha quedado fascinado con la naturalidad de Jane y su discurso empoderador. Su principal objetivo es derribar estereotipos y demostrar que todas las mujeres son válidas sin importar la talla que usen. “Como mujer con curvas y que no cumple con ciertos de los estándares establecidos estoy aquí para representar a todas las mujeres. Creo que no existe solamente un tipo de belleza, cada mujer es bonita tal y como es”.

La maniquí también ha expresado que su mayor triunfo personal es haber conseguido sentirse cómoda en su propia piel, un logró que le ha costado mucho esfuerzo y trabajo interno. “Creo que el concepto de éxito depende de cada persona. Para mí estar en este escenario y hablar de mi verdad es algo realmente importante porque yo hace unos años era muy insegura y tenía la autoestima muy baja. Ahora, me amo y para mí eso es sinónimo de éxito”. Janet es enfermera y con su candidatura también quiere dar visibilidad a las personas que sufren problemas de hormonas y a los trastornos relacionados con la salud mental.

La gran final de Miss Universe 2023 tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador (El Salvador). Aunque todavía todo está en el aire y cualquiera de las chicas se puede alzar con la ansiada corona, lo que es seguro es que Janet ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del concurso haciéndolo mucho más inclusivo.

Athenea Pérez, la candidata española a Miss Universe 2023

España estará representada en Miss Universe 2023 por Athenea Pérez, una joven murciana de 27 años que tiene un doble grado en Marketing y Publicidad. La maniquí será la primera mujer negra que participe por nuestro país, y, al igual que Jane, ha tenido que hacer frente a muchos comentarios negativos y malintencionados. Unos ataques que solo le han dado más fuerza para seguir adelante. “Siento que tengo una responsabilidad y es normalizar lo que yo llamo ‘la nueva España’, una España diversa en todos los sentidos”, declaró en una entrevista con la revista ¡HOLA!

