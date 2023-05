Claudia González, 'Miss Internacional 2023', nos cuenta algunos secretos del certamen y cómo es la relación entre compañeras

Claudia González, la representante de Las Palmas ha conseguido a sus 26 años hacerse con la corona del certamen de Miss International Spain, celebrado el 6 de mayo en la localidad tinerfeña de Los Realejos. La modelo competirá en la gala que se celebrará en Japón, cuenta que es todo un sueño para ella y a la vez un reto poder representar a su país. La semana previa al inicio del certamen fue dura para la miss, pero asegura que el apoyo de sus compañeras ha sido fundamental, ha hecho grandes amigas durante el concurso. Claudia no siempre quiso dedicarse al mundo de la moda, sino que soñaba con ser profesora o veterinaria. "Fue en la adolescencia cuando muchas personas me decían y me animaban a que lo intentara porque me veían potencial para ello".

¿Cómo y cuándo empezaste en el mundo de la moda?

Empecé justamente por un certamen de belleza, me presenté cuando tenía 19 años a Miss World Las Palmas donde quedé primera dama. A raíz de ahí me presenté en una agencia de modelos y comencé a trabajar en la isla y luego internacionalmente.

¿Siempre quisiste ser modelo o de pequeña soñabas con otra profesión?

De pequeña quería ser profesora o veterinaria, me encantan los animales. También estuvo presente ese pensamiento de ser modelo, fue más en la adolescencia cuando muchas personas me decían y me animaban a que lo intentara porque me veían potencial para ello.

¿Qué te motivó a participar en un certamen de belleza?

La primera vez que me presenté, me motivó hacerlo mi amigo Alejandro González. Yo no sabía casi nada sobre los certámenes. Después de eso, me encantaba seguir los concursos, como se desenvolvían las candidatas, cómo representaban al país fuera, sus triunfos y también dentro de mi permanecían esas ganas de volver a presentarme y no ser solo espectadora.

¿Cómo afrontaste la final de tu concurso nacional en Tenerife?

Con muchos nervios, mis compañeras eran bastante fuertes para llevarse la corona, pero también lo disfruté mucho porque estaba satisfecha con el trabajo previo realizado. Poder representar ahora a España internacionalmente es todo un sueño y un reto a la vez para mi.

¿Cómo fue la convivencia con el resto de candidatas?

Fue buena, hubo mucho compañerismo. Éramos cincuenta y dos chicas y es normal que en una semana no conectes por igual con todas o no las conozcas a todas todo lo que hubiese querido. Pero fue muy enriquecedor tratar con todas, cada una con su historia y sus circunstancias de vida.

¿Te llevas alguna amiga de esta experiencia?

Sí. Me llevo a mi compañera de cuarto, Ainara, representante de Lleida. Nos reímos mucho, desde el primer momento conectamos bien y nos hemos apoyado durante toda la concentración. Aparte de otras mujeres encantadoras como Marta e Itzíar.

¿Cuál es tu rutina de cuidados?

Mi rutina es dedicar al menos una hora al deporte, tener una alimentación saludable, beber mucha agua, tratar la piel cada día y darme algún caprichito.

¿Tienes algún secreto de belleza especial?

Protector solar todos los días del año. Creo fielmente en la necesidad de protegernos del sol a largo plazo para una buena salud de la piel.

En el plano psicológico, ¿cómo te cuidas?

Me cuido intentado priorizarme siempre y hacer las cosas que me gustan y me hacen sentir paz. Rodeándome de las personas que quiero y también acudiendo a profesionales porque muchas veces uno mismo no puede abarcar con todo y es bueno recibir ayuda y orientarse.

Estamos en la sociedad de las redes sociales, ¿cómo llevas esta nueva exposición masiva al convertirte en un personaje público?

Lo llevo bien porque no me tomo nada de manera explícitamente personal. Agradezco lo positivo y también lo negativo, pero sé que es algo externo, por lo que no me pesa recibirlos.

Finalmente, ¿algún consejo para las que quieran seguir sus pasos?

Que si quieren algo lo luchen, que crean en sí mismas y siempre el ser agradecida, por cada paso que den por muy pequeño que sea.

Créditos

MUAH: Alejandro González y Janira García for Longwell Spain

Vestuario: M&M y Koala Bay

Localización: Los Realejos (Tenerife) y Hotel El Tope

Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España Org.