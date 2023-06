Toni Company, Mister International Spain 2023: 'Mi objetivo es dar visibilidad a la ataxia'

¡Viviendo un sueño! Así es como se siente Toni Company desde que se proclamó ganador en el certamen Mister International Spain. A sus 27 años, el modelo balear se ha convertido en el hombre más guapo del país, pero para él este título supone mucho más. Apasionado de los caballos y el deporte, su principal objetivo es darle visibilidad a la ataxia, enfermedad que padece un familiar. Ahora tiene por delante una larga preparación para el concurso internacional. Sin duda, no le faltan belleza ni ganas.

¿Qué significa para ti haber ganado el certamen de Mister International Spain?

Para mí es una alegría. No me lo esperaba, pero estoy super contento de poder representar a España en un certamen así.

¿Qué fue lo primero que se te pasó cuando escuchaste tu nombre como ganador?

Como ya te he dicho no me lo esperaba. Fue un shock y una sorpresa. Pasó todo super rápido, escuché mi nombre y luego mis compañeros me abrazaron y me hicieron mil fotografías. Estoy muy contento.

Hablando del abrazo de tus compañeros, ¿cómo es la relación entre vosotros?

Rivalidad, evidentemente, hay porque todos quieren ganar, pero hay mucho compañerismo. A día de hoy todos mantenemos el contacto y podemos decir que tenemos un amigo en cada ciudad. Creo que lo bonito de los certámenes es que hay un ambiente super sano.

¿Cómo están siendo tus primeros días de reinado?

Cuando terminó el certamen me fui a Málaga a hacer algunas fotografías e inmediatamente viajé a Madrid a la premiere de la película de Transformers, entonces no desconecté del todo. Pero, luego, al volver a Mallorca, he podido estar con mis familiares y amigos. Estoy más tranquilo, relajado y con ganas de ponerme a trabajar y prepararme.

El lema del certamen es ‘Belleza con un propósito’, ¿cuál fue el propósito que te motivó a participar?

El propósito fue que en mi familia hay una enfermedad que se llama ataxia degenerativa y quiero dar visibilidad a esta enfermedad, porque no se habla mucho de ella. Ahora se puede dar a conocer y que de esta manera se pueda investigar las causas y en un futuro descubrir una cura.

¿Cómo afrontas la final internacional?

Voy a seguir con mi vida normal. Creo que lo puedo compaginar bien porque mi trabajo en una inmobiliaria es flexible, siempre y cuando cumpla con mis obligaciones no tengo un horario. Se trata más que nada de mantener un estilo de vida saludable, mejorar el aspecto físico y prepararme a nivel de pasarela y oratoria.

¿Te han dado algún consejo tus antecesores?

Sobre todo me dijeron que fuese yo mismo, que sea auténtico. Me ven bien en pasarela y modelaje y simplemente me recomendaron que me prepare un poco las preguntas, porque no queremos que haya una sorpresa el día de gala.

¿Has pensado en que vas a hacer si ganas?

Si gano me gustaría seguir dando visibilidad a la ataxia que es lo más importante para mí y por lo que me he presentado. Y luego, todo lo que salga en el mundo de la moda y que me ayude en mi carrera como modelo sería algo positivo.

Al ser nombrado el hombre más guapo de España, ¿puedes compartir con nuestros lectores tus trucos de belleza?

Creo que tanto si eres hombre como mujer es importante cuidarse la piel. Lo que suelo hacer, que es algo sencillo y no lleva tiempo ni es complicado, es limpiar bien la cara con un limpiador mañana y noche. También aplicar crema hidratante y usar antiojeras. En cuanto al cuerpo, usar cremas hidratantes y tener cuidado con el sol porque no es algo bueno aunque nos guste estar morenos.

En el plano psicológico, ¿cómo afrontas ser un personaje público y la exposición mediática?

Que venga como tenga que venir y yo lo iré afrontando. Soy un chico sencillo. Cuando sean críticas constructivas siempre las valoraré para aprender de ellas.

Por último cuéntame algo de ti que no se sepa y te gustaría que los lectores conocieran

Soy una persona sencilla. Me gusta estar siempre pendiente de la gente que quiero porque al final son lo más importante de mi vida. Me encanta Mallorca, creo que es un destino recomendable para todo el mundo. Aunque soy independiente, he trabajado en República Dominicana, me gusta sentir a los míos cerca.

CRÉDITOS:

Fotografía: LM Gómez Pozo

Maquillaje y peluquería: Grupo Nebro

Vestuario: Heredia Tailored, Koala Bay y Bwet Swimwear .

Localización: Hotel Soho Boutique Castillo de Santa Catalina (Málaga)