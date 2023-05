Corina Mrazek, representante de Tenerife, es la nueva Miss World Spain 2023

La tinerfeña Corina Mrazek, de 22 años, ha sido elegida este fin de semana como nueva representante de España en Miss Mundo 2024 al recibir la corona de manos de su predecesora, la valenciana y médico Paula Pérez. Corina mide 1,76 cm y es tripulante de cabina de pasajeros, aparte de tener el Grado en guía, información y asistencias turísticas. Como primera dama de honor resultó elegida la representante de Canarias, Charlotte Harrison y como segunda dama de honor resultó elegida María Arcos, la representante de Granada.

Completaron el Top 6 de finalistas las representantes de Barcelona, Las Palmas y Tarragona. El municipio de Los Realejos, al norte de la isla de Tenerife, ha sido el elegido para elegir a la próxima representante española en Miss Mundo, coincidiendo con las Fiestas de Mayo del municipio. El Top 12 lo completaron las representantes de Cáceres, Girona, Madrid, Málaga, Melilla y Valladolid.

La gala ha sido dirigida por Cres del Olmo y su organización Nuestra Belleza España, el cual es director nacional de la marca Miss Mundo en nuestro país. Tal y como su lema indica, “Belleza con un propósito”, en el concurso de Miss Mundo no solo se valora la belleza, sino un conjunto de cualidades y valores, entre ellos el más importante es una causa social que apoye cada candidata en su provincia y que justifique su año de reinado y la plataforma que le otorga una marca como Miss Mundo. Cabe resaltar que, a nivel nacional, no hay desfile en traje de baño tal y como no lo hay internacionalmente desde hace muchos años.

El concurso de Miss Mundo es el más antiguo del planeta de los que siguen vigentes y tiene más de setenta años de historia. Entre las españolas más destacadas podemos encontrar a Carmen Cervera (la Baronesa Thyssen y dama de honor en 1961), Bárbara Rey (semifinalista en Miss Mundo 1971), Lorena Bernal (finalista en 1999), Carla Barber (finalista en 2011) o la catalana Mireia Lalaguna, primera y única española en ganar Miss Mundo para nuestro país en la historia, entre otras.

