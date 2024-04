Eiza González deja de buscar el amor: repasamos sus parejas más conocidas 'Me he dado por vencida', ha confesado la actriz mexicana

A sus 34 años, Eiza González ha tomado una decisión: ya no va a buscar más a su pareja ideal. Aunque se define como una "romántica empedernida", la actriz mexicana asegura que: "Me he dado por vencida". Así lo ha confesado en una entrevista que ha concedido a la edición americana de InStyle, donde la protagonista de Baby Driver se ha mostrado más sincera que nunca al hablar de su vida privada. Eiza, que ha tenido diferentes relaciones a lo largo de estos años, se entrega al máximo cuando está en pareja y, por eso, cuando todo termina le "cuesta mucho superarlo".

- Foto a foto: así ha cambiado Eiza González

"Cuando estoy enamorada, me enamoro profundamente (...) Y cuanto mayor me hago, es más difícil porque para mí no es un juego. Lo doy todo. No hago nada a medias", ha contado. La actriz, que acaba de acaba de estrenar El problema de los tres cuerpos (Netflix), la serie de ciencia ficción de los creadores de Juego de Tronos, ha hecho balance de todo lo que ha aprendido de sus exparejas y si hay algo que tiene claro es la lista de cosas que, para ella, "no son negociables".

- ¿Se casan Mario Casas y Eiza González? La madre de la actriz responde

"Si no has ido a terapia, no voy a salir contigo", dice rotunda. Y es que González empezó a ir a terapia muy joven, sobre todo para superar la trágica pérdida de su padre, que falleció en un accidente de moto cuando ella tenía 12 años. "No quería hablar de mis sentimientos porque estaba en shock. No podía soportar el hecho de que mi padre hubiera muerto", dice la actriz animando a "todo el mundo" a ir a terapia.

La bella mexicana, que está rodando su nueva película La fuente de la juventud a las órdenes de Guy Ritchie, parece que ha decidido cerrar las puertas al amor (al menos por el momento), pero hay que recordar que en los últimos años se la ha relacionado con rostros muy conocidos del mundo del cine, la música, la moda...

Eiza González tiene una lista de conquistas de lo más extensa y, aunque ahora está soltera, hasta hace unos meses salía con Mario Casas. Formaban una pareja explosiva y les vimos protagonizando imágenes muy apasionadas y románticas. Anteriormente, se dice que mantuvo un romance con Jason Momoa, pero no fue nada serio. La actriz salió con el protagonista de Aquaman tras terminar en diciembre de 2021 su relación con Paul Rabil, un ejecutivo deportivo y exjugador de lacrosse.

En la lista amorosa de Eiza González tenemos que incluir también a uno de los chicos del momento: Timothée Chalamet. Los actores fueron pillados besándose en junio de 2020 mientras disfrutaban de unas vacaciones en México. Unos meses depués, la intérprete de Ambulance y Fast & Furious: Hobbs & Shaw fue fotografiada paseando de la mano junto al modelo Dusty Lachowicz.

En febrero de 2018 el nombre de Eiza volvió a acapar titulares por su relación con Josh Duhamel, después de que el actor se divorciara de la cantante Fergie. Al parecer, se conocieron en una fiesta posterior a la Super Bowl que organizó Jennifer Lopez y conectaron enseguida.

Otras estrellas con las que ha sido relacionada la actriz mexicana son el jugador de la NBA Ben Simmons, el cantante Maluma, el productor y compositor Calvin Harris, o el actor D. J. Cotrona. Tampoco podemos olvidarnos de Liam Hemsworth, con el que estuvo en 2013. Aunque nunca llegaron a confirmar su noviazgo, se les vio besándose cerca de la casa de la actriz en Beverly Hills. "Busco el amor como cualquier otro ser humano. He conocido a mucha gente y he descubierto lo que me gusta y lo que no me gusta", dijo Eiza tiempo más tarde al hablar del revuelo que provocaba su vida privada.