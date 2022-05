Jason Momoa y Eiza González, ¿nueva pareja sorpresa?

¿Nueva ilusión a la vista para Jason Momoa? La mujer que podría haber robado el corazón del intérprete de Aquaman podría ser Eiza González. Según fuentes cercanas a los actores, están pasando mucho tiempo juntos: "Están saliendo. Él se preocupa por ella. Está en un gran momento, trabajando en Fast X", aseguraba a la revista estadounidense People. "Está bastante ocupado y se encuentra en un buen momento", continuaba diciendo la fuente a este diario. De hecho, el actor fue fotografiado en la presentación de la película Ambulance: plan de huida, donde es protagonista la mexicana, pero en ningún momento posaron juntos en la alfombra roja.

Jason Momoa responde a los rumores sobre su posible romance con Kate Beckinsale

Jason Momoa, de 42 años, acabó su relación con Lisa Bonet el pasado mes de enero, tras 17 años juntos. Por su parte, Eiza González finalizó su corto romance con el jugador de lacrosse, Paul Rabil, en diciembre de 2021, después de un corto periodo de tiempo de seis meses, tal y como informaba el diario digital Just Jared. "Ambos están ocupados con el trabajo pero se divierten juntos. No es nada serio todavía", contaba la fuente a People sobre los nuevos rumores entre Jason Momoa y Eiza González. No es la primera vez que al intérprete de Aquaman le relacionan con una celebrity durante este tiempo. Hace unas semanas, concretamente en una fiesta posterior a los Oscar, a Jason Momoa se le relacionaba con Kate Beckinsale. Por aquel entonces, el actor de Dune tuvo que desmentir que mantuviese una relación con la modelo y actriz británica.

Eiza González, romántico paseo en Nueva York con su nuevo amor, el deportista Paul Rabil

El propio protagonista explicó que simplemente estaban conversando sobre Inglaterra, lugar en el que el actor había rodado la segunda entrega de Aquaman, cuando ella empezó a sentir mucho frío y él le dejó su abrigo. "Absolutamente no, no estamos juntos. Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero", comentaba el actor en una entrevista a Extra, añadiendo que ahora no le iba a prestar su abrigo a nadie. Tras negar que hubiese algo con Kate Beckinsale, Jason Momoa ha vuelto a estar en el punto de mira por una nueva ilusión. Aunque en esta ocasión, y por el momento, ninguno de los dos -ni el actor ni la mexicana Eiza González- se han pronunciado al respecto.

Jason Momoa, 'Juego de Tronos', y Lisa Bonet se han casado en secreto

El pasado mes de enero se anunciaba la sorprendente ruptura entre Jason Momoa y Lisa Bonet, tras casi una década juntos, en un comunicado conjunto. Era una fuente cercana a la actriz comentaba el motivo por el que se habían separado: "Se han ido distanciando porque tenían diferentes objetivos", publicaba la misma revista que ahora informa de la nueva ilusión del actor, asegurando que sus carreras les habían llevado por caminos separados a pesar de haber vivido unos años "increíbles". No fue hasta 2017 cuando la pareja decidió casarse en secreto, después de llevar más de una década juntos, según confirmó por aquel entonces US Weekly. Una relación que comenzó en 2005 y que ha tenido que finalizar este mismo año.