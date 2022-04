Jason Momoa responde a los rumores sobre su posible romance con Kate Beckinsale

Jason Momoa ante todo es un caballero. La estrella de Aquaman ha querido aclarar los rumores acerca de si mantiene o no una relación con la actriz Kate Beckinsale después de que se les viera charlando animadamente en una fiesta posterior a los Oscar. El actor de Dune, que anunció su separación de Lisa Bonet el pasado mes de enero, comentó que simplemente estaban conversando sobre la tierra natal de la actriz, Inglaterra, que es donde el actor había rodado la segunda entrega de Aquaman, cuando ella sintió mucho frío y él le prestó su abrigo.

"Fue una locura. Solo mantuvimos una conversación sobre su país y todo el mundo me pregunta ahora si estamos saliendo. No, no, fue un acto de caballerosidad, la chica estaba helada", ha señalado el intérprete de Juego de Tronos, que ha desmentido de forma rotunda que estén relacionados sentimentalmente. "Absolutamente no, no estamos juntos. Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero", comentó en una entrevista a Extra. "Ahora, no le voy a dejar mi abrigo a nadie", añadió.

Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su separación después de 16 años de relación a través de un comunicado conjunto en el que explicaban que, aunque habían roto sentimentalmente, el cariño que siempre han sentido el uno por el otro continúa presente y esperan darle el mejor ejemplo a sus hijos, Lola, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13. Hasta ahora han demostrado que siguen siendo una familia unida y el actor acudió al último estreno de Zoe Kravitz, la hija que Lisa Bonet tiene con Lenny Kravitz, y a la que ha visto crecer como intérprete.

A principios del pasado mes algunas fuentes cercanas a la pareja hablaban de que la expareja podría haber dado una segunda oportunidad a su matrimonio. "Han decidido trabajar en ello en lugar de tirar la toalla" señalaban en Hollywoodlife. Sin embargo lo cierto es que Momoa acudió solo a la noche de los Oscar para presentar uno de los premios de la gala junto a Josh Brolin. Durante la noche del cine le vimos disfrutando junto a Javier Bardem y Penélope Cruz y conversando con Jada Pinkett Smith, una de las protagonistas por sorpresa del evento tras la broma pesada que hizo Chris Rock sobre su alopecia, un comentario que provocó la ira de su marido, Will Smith, que subió al escenario para propinarle una bofetada.

