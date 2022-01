Estos son los motivos que desencadenaron el sorprendente divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet

El mundo se quedó con la boca abierta la pasada semana cuando se anunció la ruptura entre Jason Momoa y Lisa Bonet después de diecisiete años de relación. Una fuente cercana a la actriz ha asegurado a la revista People que la pareja vivió unos años "increíbles" hasta que dejaron de serlo. "Se han ido distanciando porque tenían diferentes objetivos", publica la revista, asegurando que sus carreras les han llevado por diferentes direcciones y su vida juntos ya nada tiene que ver con cómo era cuando se conocieron, hace casi dos décadas.

"Hace unos años, Jason no encontraba trabajo y ahora su carrera está brotando. Quiere trabajar tanto como pueda", ha comentado la fuente, cercana al actor, de 42 años, que tiene pendientes cuatro estrenos en los próximos años. Además, acaba de protagonizar uno de los blockbusters y estrenos más esperados de 2021, Dune, con un reparto lleno de estrellas que repetirán para la secuela que ya está preparando Denis Villeneuve. Por su parte, Lisa, de 54 años, no tiene ningún interés en seguir a su marido "en cada localización" en la que debe rodar. A la actriz "le gusta vivir en Los Ángeles", donde continúa con sus rutinas en las continuas ausencias del intérprete.

Para Lisa y Jason no ha sido nada fácil estar lejos el uno del otro, porque mientras para algunos la distancia puede avivar el amor, para ellos ha sido "un desastre". Su separación se hará sin embargo de manera "madura" y "pacífica" por el interés de sus dos hijos en común, Lola, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13 años. La pareja pretende mantener el divorcio en privado y mantener una buena relación, alejándose del cliché de las rupturas en Hollywood, como ya hizo la actriz después de su fin de la convivencia con Lenny Kravitz en 1993. De hecho, la expareja de artistas continúa teniendo una fantástica amistad.

Jason y Lisa han sido muy felices, pero no fue hasta que llevaban doce años juntos que dieron el paso y se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia secreta, aunque como confesó el intérprete ya se sentía casado después de tanto tiempo juntos. Sin embargo, ya entonces habían atravesado algunas dificultades de las que el actor ha hablado con naturalidad en los últimos años: a finales de 2020 contaba que tras su icónico papel de Khal Drogo en Juego de Tronos le costó cambiar de registro, algo que pasó factura a su situación económica y le fue difícil encontrar papeles nuevos con los que avanzar en su carrera. "Es todo un reto cuando tienes hijos y muchas deudas", aseguró añadiendo que incluso tenían dificultades para pagar la comida. Aunque protagonizó algunas películas, no fue hasta 2016, cuando se unió al universo de cómics de DC en el papel de Aquaman, cuando vio el verdadero cambio en su recorrido y desde entonces no ha hecho más que crecer profesionalmente.

