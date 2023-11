¿Se casan Mario Casas y Eiza González? La madre de la actriz responde

Llevan juntos apenas dos meses, sin embargo, ya son muchos los que se preguntan si el romance entre Mario Casa y la mexicana Eiza González acabará en el altar. A pesar de que ambos se resisten a confirmar lo que ya es un secreto a voces tras compartir una escapada a Roma, unos días en Cantabria y algún que otro plan más, todo parece indicar que lo suyo va viento en popa, pues la sonrisa que ambos lucen cuando se les pregunta sobre su relación da buena cuenta de ellos.

Ahora ha sido la madre de la actriz, la recocida diseñadora y empresaria Glenda Reyna, quien se ha pronunciado sobre la relación que mantiene su hija con el actor español, aunque se negó a dar detalles sobre este incipiente noviazgo asegurando desconocer la vida personal de su hija, a la que le encantaría ver vestida de novia.

"Sigo diciendo que no sé nada. Yo estoy en México, ella está al otro lado del mundo. La veo feliz, en general, porque está trabajando, está haciendo una película más. Ella está bien, está sana. En este momento no se habla de boda ni nada, cero", dijo Reyna.

Sin embargo, la madre de Eiza González no dudó en dar su opinión sobre el intérprete, quien actualmente se encuentra disfrutando de un parón profesional después de estrenar con gran éxito su primera película como director, Mi soledad tiene alas. "Es guapo. Tenemos buen gusto en la familia”, dijo. “Si ella está enamorada y se regalan un anillo y se aman… genial chico, estaré pensando en el vestido”, bromeó.

Boda o no, lo cierto es que Glenda deja claro que prometía ser una gran suegra. "Yo no me involucro; Ni opino ni pregunto nada. Prometí ser una suegra fantástica porque mi suegra era muy exigente. Puedo decirlo ahora porque mi marido ya no está en este mundo, pero de lo contrario hubiera tenido que callarlo", reveló.

Esta no es la primera vez que la popular diseñadora habla sobre su hija y Mario, aunque sí que es la primera vez que lo hace de manera tan directa ya que hace tan solo unas semanas decía: "El día que confirmen algo yo saldré a gritarlo porque nada me va a hacer más feliz que decir 'mi hija está feliz y dichosa, pero ahorita'..."

Ahora solo nos queda esperar que Mario y Eiza confirmen públicamente su relación tras tatuarse sus iniciales respectivamente y ser fotografiados muy cariñosos a principios del pasado mes de octubre en Garachico (Tenerife), donde la actriz se encontraba rodando la nueva película del director británico Guy Ritchie, que protagoniza junto a los actores Henry Cavill y Jake Gyllen­haal. ¿Y lo del anillo? Pues ya se verá, pues nada nos gustaría más que estrenar 2024 con una boda.