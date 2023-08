Quién es quién en la familia de Mario y Óscar Casas: de sus jovencísimos padres a su hermano de tan solo 9 años

Mario Casas y su hermano Óscar están viviendo un gran momento y su familia no puede estar más orgullosa de ellos. El director de Mi soledad tiene alas y el protagonista del filme posaron para los medios con sus jovencísimos padres, Ramón Casas y Heidi Sierra, y el resto de sus hermanos, Sheila, Christian y el pequeño de la casa, Daniel, de tan solo nueve años.

Estas imágenes reflejan la gran unión que existe entre ellos, algo que ya comprobamos en marzo de 2021 cuando Mario ganó su primer Goya a mejor actor por la película No matarás. Debido a la pandemia, el intérprete estaba en casa y fuimos testigos de la alegría de sus padres y hermanos. "Aquí está mi Goya", dijo mostrando la cabeza de un Ironman de su hermano pequeño. "Me ha dicho que si ganaba me lo regalaba, así que tengo el mejor premio del mundo", añadió emocionado.

Ramón Casas y Heidi Sierra

Ramón Casas y Heidi Sierra fueron padres muy jóvenes. Él tenía 19 y ella 17. Por eso, Mario siempre ha dicho que a sus padres les ve como amigos, ya que tienen un pensamiento muy moderno. Además, ha asegurado que son sus máximos confidentes juntos a sus hermanos. Óscar, por su parte, aseguró en ¡HOLA! que le había tocado la lotería con sus padres. "Son personas humildes, de una familia obrera, con muchos valores. Son unos luchadores… y los más bondadosos que he conocido", declaró. El actor tiene muy en cuenta sus consejos y habla con su madre a todas horas. "Si tengo un problema y se lo cuento, ese problema ya no existe a los diez minutos. ¡Tiene ese poder!", manifestó.

Sheila Casas

Cuando Mario Casas tenía solo un año se convirtió en hermano mayor con la llegada de Sheila, quien es además su amiga y confidente. "La verdad que somos como una piña, como se suele decir. Siempre estamos todos juntos y contamos los unos con los otros para todo, yo creo que es algo que han creado mis padres", aseguraba en HOLA.com. Es licenciada en Derecho y estudia Psicología, pero también tiena una estrecha vinculación con el mundo del arte, ha hecho cursos de interpretación y le gustaría llevar a cabo algún proyecto en familia. Ha hecho sus pinitos en este universo con trabajos como el que hizo en la serie El Continental, un trabajo en el que sus hermanos le ayudaron a preparar el personaje y le dieron como consejo disfrutar y pasarlo bien.

Christian Casas

En 1992, los Casas se convertían en familia numerosa con el nacimiento de Christian, el menos conocido de todos los hermanos, que sale con la bailarina Mónica Peña. Actualmente prefiere mantenerse detrás de las cámaras, pero también ha tenido experiencias como actor con pequeñas incursiones en Cuéntame cómo pasó, La que se avecina y Hospital central. Tiene un importante papel en la carrera de su hermano Mario ya que es el primero en leer los guiones que le llegan y le da su opinión. Sheila le define como el más inteligente de la casa y es un apasionado del cine que tiene en casa un proyector en el que suelen disfrutar de maratones de películas. "Es el que más sabe de cine. Siempre sabe qué película elegir y qué nos va a gustar a cada uno.", decía el protagonista de El inocente en ¡HOLA! Además, está al frente de las finanzas porque ha estudiado Económicas y ha trabajado en Deloitte.

Daniel Casas

Hace nueve años, la felicidad de la familia se multiplicaba con el nacimiento de Daniel, que sus hermanos definen como el momento más emotivo de los que han vivido juntos. De hecho, le definen como el más guapo de la casa, con una personalidad, su luz y su alegría y disfrutan mucho jugando con él. "Es una personita increíble, bondadosa, generosa, divertida y con un carácter fuerte que tanto admiro", explicaba Sheila. Aún es pequeño, pero en la premiere de Mi soledad tiene alas demostró desenvovlerse con gran naturalidad y simpatía ante los flashes. No sería de extrañar, por tanto, que se convierte en el nuevo artista de esta mediática saga