Estuvieron juntos dos años Mario Casas piropea a su ex, Berta Vázquez, tras su comentada aparición en los Goya El actor no se ha quedado callado ante las críticas que ha recibido la actriz por su cambio físico

Berta Vázquez ha recibido numerosas muestras de cariño tras su comentada aparición en los Goya, entre ellas, la de Mario Casas, el que fuera su pareja durante más de dos años. El actor no ha dudado en comentar la última publicación de la intérprete en la que muestra con detalle el vestido y las joyas que lució sobre la alfombra roja. "Bella", ha escrito. Este adjetivo ha tenido una gran repercusión entre los seguidores de ambos intérpretes, pues les ha hecho recordar la bonita historia de amor que vivieron.

Mario y Berta se conocieron en 2014 en el rodaje de Palmeras en la nieva, película dirigida por Fernando González Molina. Su relación se fue forjando al mismo tiempo que la de sus personajes, Kiliam y Bisila, dos enamorados en la Guinea española de 1926. Sin embargo, tardaron más de un año en posar juntos en una alfombra roja y las declaraciones sobre su noviazgo se hicieron esperar, pero cuando llegaron parecía que el actor había encontrado a la mujer de su vida. "Berta es una niña maravillosa… ya conoce a mis padres y yo he conocido a su madre", dijo Mario en el programa de Bertín Osborne. Además, confesó que vivían juntos en un piso de 50 metros cuadrados en el centro de Madrid.

El actor también se pronunció sobre el talento de su chica. "Veo en ella todos los puntos para convertirse en una gran actriz y lo demuestra en Palmeras en la nieve. Yo he aprendido de su frescura", aseguró. Berta, por su parte, declaró que había sido "muy fácil y muy grato trabajar con Mario" porque "es una persona que se toma muy en serio su trabajo, se concentra al cien por cien y me inspiró a hacer lo mismo".

La ruptura de la pareja se produjo a finales de 2016, aunque nunca llegaron a confirmarla. "Nunca he dado la noticia de que estoy con él, así que mucho menos tengo que explicar las fases por las que pueda pasar nuestra relación. Si no he contado nada en el momento en que empezó, cuando ha estado bien o mal, ahora tampoco voy a hacerlo. Es un tema personal. Pero, sobre todo, cualquier cosa que diga es echar gasolina a un fuego que no es mío", declaró Berta en una entrevista concedida a Yo Dona.

A partir de entonces, sus caminos se separaron. Mario se enamoró de Blanca Suárez y ahora comparte su día a día con la actriz Aura Garrido. Berta, por su parte, mantiene un discreto noviazgo con el diseñador Pablo Limón desde 2020. A pesar de la ruptura, los actores se tienen un gran cariño y prueba de ello es el piropo que Mario ha lanzado a su ex tras los comentarios negativos que ha recibido por el cambio físico que ha experimentado en el último año.