La reacción de la madre de Eiza González cuando le preguntan por Mario Casas

Mario Casas y Eiza González no han confirmado oficialmente su romance, pero las imágenes que publicó la semana pasada la revista ¡HOLA! hablan por sí solas. Tras su romántica escapada a Roma y días después a Cantabria, la pareja fue fotografiada de lo más cariñosa en Garachico, Tenerife, donde la actriz mexicana se encuentra rodando la nueva película del director británico Guy Ritchie, que protagoniza junto a los actores Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

A sus apasionados besos en plena calle se suma otra muestra de amor: los tatuajes que se han hecho, plasmando la inicial del otro en sus respectivos cuerpos. Además, se rumorea que sus familias ya se conocen. Sin embargo, la empresaria y modelo Glenda Reyna, madre de Eiza González, se ha mostrado muy discreta al respecto. “Ya sabes que yo no veo, no oigo, no existo, no nada...", dijo cuando le preguntaron por esta historia de amor.

Ante la insistencia de la prensa, aseguró que no sabía nada sobre la vida amorosa de su hija. "Jovenazos, de verdad, no tengo nada qué decir, es que qué les voy a compartir chicos hermosos, de verdad... Les voy a decir algo, ahora sí que feliz, feliz. Feliz de que ella esté feliz, y no sé en qué anda. Feliz siempre de que ella sea feliz", declaró.

Glenda señaló que no sabía absolutamente nada de Mario Casas. "No lo conozco, no sé nada, cuéntenme qué saben”, exclamó entre risas, por lo que insistió en dejar en claro que lo único que le interesa es que Eiza esté bien. “Es una niña feliz, no hoy, siempre, está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja muy duro y es muy talentosa, es una gran hija”, añadió de lo más orgullosa.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre si le gustaría ver a Eiza llegar al altar y formar una familia con el actor, Glenda se mostró ilusionada, sin embargo, resaltó que quien tiene la última palabra en ese tema es su hija. "El día que confirmen algo yo saldré a gritarlo porque nada me va a hacer más feliz que decir 'mi hija está feliz y dichosa, pero ahorita'... sí me gustaría verla en el altar. Qué les puedo yo decir, de verdad que todo lo que le hace feliz me hace feliz, pero no me comprometan, yo no soy la novia ni a mí me están ligando, yo doy vistos buenos en mi cabeza”, compartió.