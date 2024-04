Heidi Klum y Eiza González adelantan el regreso del color que arrasó hace diez años y volverá en 2024

Es cierto que algunos de los lookazos que vemos sobre la alfombra roja a lo largo de la temporada de premios resultan tan elaborados, como el de Selena Gomez y sus 450.000 paillettes, que poca inspiración podemos coger de ellos para nuestros próximos estilismos de invitada. Pero sí que cumplen la función de dar pistas acerca de las tendencias que vendrán, puesto que hablamos de diseños sacados directamente de las pasarelas, de ahí que no viésemos la sobriedad que prima en el street style sino todo lo contrario. ¡Vuelve inesperadamente uno de los colores más potentes de la paleta!

Heidi Klum confirma el regreso del turquesa

La supermodelo alemana no desfiló la alfombra roja de la ceremonia de entrega de galardones, pero sí acudió posteriormente al evento The Walt Disney Company Emmy Awards Party, y su look nada tiene que envidiar a los de las actrices premiadas este lunes por la noche. Vistió un fabuloso diseño drapeado de escote asimétrico y corpiño ceñido al cuerpo, sacado de la colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2023 de Tony Ward, a juego con sus joyas de piedras preciosas, de Lorraine Schwartz.

Decimos que coordinó el vestido con el resto de elementos del look porque, a excepción de sus uñas, hasta el maquillaje está impregnado de una potente gama turquesa que... ¿vuelve a ser tendencia?

Los tonos más vibrantes, como el naranja, el coral, el turquesa e incluso los neones, inundaron el panorama de tendencias con la llegada de la segunda década de este siglo. Se hicieron con nuestra ropa, el maquillaje y la decoración de nuestros espacios justo después de la crisis de 2008, un período de minimalismo absoluto en el que menos era siempre más.

Eiza González, otra embajadora del próximo color de moda

Nuestro radar de moda se activó cuando vimos que Eiza González también optó por este color en la misma fiesta porque no se trata precisamente de una gama demasiado popular en las alfombras rojas. La actriz de Baby Driver se enfundó en un vestido que también tiene drapeados, aunque está diseñado por Magda Butrym, y destaca además por sus vistosas hombreras estructuradas.

Ni la joyería en oro blanco y diamantes de la casa Bvlgari pudo distraernos de lo verdaderamente importante en este posado. La presencia de tonalidades como el coral (similar al melocotón que Pantone bautizó como Color del Año 2024) o el turquesa en las pasarelas -así como el rosa, el azul y el amarillo en sus versiónes pastel- es señal de un dramático giro en el ámbito de las tendencias para la temporada Primavera/Verano.

Si bien pasaremos el invierno aferradas al marrón chocolate, al gris y al beis, una vez llegado el calor (lo confirman Heidi Klum y Eiza González) puede que la historia se repita.