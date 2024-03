El espectacular musical 'Chicago' en el que vivirás una auténtica experiencia Broadway en el Teatro Apolo de Madrid

Tenemos el plan perfecto para pasar una tarde o una noche muy especial: el musical Chicago, que suena a Broadway, a éxito y a recuerdo inolvidable. Y con razón, porque Chicago acaba de cumplir nada más y nada menos que ¡27 años en Broadway!. Increíble, ¿verdad? Casi tres décadas ininterrumpidas en cartelera que lo dicen todos. Así que si quieres vivir una experiencia Broadway auténtica y sobre todo, única, el lugar ideal es el Teatro Apolo situado en la Plaza Tirso de Molina de Madrid.

Una vivencia que no olvidarás y en la que podrás sumergirte en los míticos años 20 y revivir su ambiente mientras degustas una copa de casa, o la consumición que desees, en sus bares de inspiración Art Déco. Sé testigo de la increíble historia que escandalizó a todo Illinois en 1924. Un relato sobre avaricia, asesinatos del mundo del espectáculo, repleta de éxitos como All that Jazz y Razzle Dazzle.

Chicago es el musical de Broadway por excelencia. Cuenta con más de 60 premios internacionales, una partitura mítica y una de las mejores coreografías de la historia. Chicago se ha convertido en un fenómeno teatral que no te puedes perder y que del que ya han disfrtado, ¡34 millones de espectadores!. Puedes comprar tus entradas en chicagomusical.es.

