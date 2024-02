Vicky Luengo, protagonista de ‘Reina Roja', galardonada con el Premio Princesa de Girona Arte 2024

Este martes 20 de febrero, se ha celebrado en el CAEM (Centro de Artes Escénicas y la Música) de Salamanca la entrega del premio Princesa de Girona Arte 2024. Un acto que ha estado presidido por la reina Letizia y que tiene como objetivo premiar a jóvenes que trabajan en cualquier disciplina de las artes y las letras con 20.000 euros y la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora.

En esta edición, la galardonada, elegida entre más de 110 candidatos, ha sido la actriz Vicky Luengo (33), de la que el jurado de expertos ha destacado “su naturalidad y convicción para expresar desde la humildad, el talento y el tesón el amor por su oficio”. De la misma manera, se ha resaltado la capacidad de la intérprete para “inspirar y conmover al público y las nuevas generaciones de artistas”.

La protagonista de Antidisturbios, visiblemente conmovida y secándose las lágrimas de los ojos, se ha subido al escenario donde ha pronunciado un emotivo discurso de agradecimiento, ya que considera que este reconocimiento tiene un tinte especial. “Me he emocionado porque pensareis que por ser actriz estoy más que acostumbrada a recibir un premio, pero es que normalmente te lo dan por un trabajo en concreto, pero nunca por la manera de sentir el oficio”.

Además, la actriz ha querido recordar a su progenitora y sus inicios en el mundo del espectáculo, una industria voluble donde no es nada sencillo ni hacerse un hueco ni permanecer a lo largo del tiempo. “Estoy muy contenta porque mi madre me decía ‘tienes que ser como las otras actrices’ y yo le decía ‘mamá yo soy así, llegaré más lento, pero llegaré’. Estar aquí es muy bonito porque siento que lo he conseguido. Es todo un honor, muchas gracias”.

Hay que recordar que Vicky Luengo comenzó a trabajar como actriz cuando tan solo tenía 15 años. Desde entonces, ha conseguido labrarse una extensa carrera, tanto en teatro, como en cine y televisión, y ha participado en proyectos tan exitosos como Chavalas; Suro (filme por el que estuvo nominada al premio Goya en la categoría mejor actriz protagonista en 2023); Hogar; Antidisturbios (por su papel de la inspectora Laia recibió el premio Fotogramas y el Premio Ondas); e Historias para no dormir. Actualmente, tiene pendiente de estreno Reina Roja. Esta serie, que aterrizará en la plataforma de streaming Prime Video este 29 de febrero, está basada en el thriller homónimo de Juan Gómez Jurado.

Vicky es muy discreta en todo lo referido a su esfera personal y sentimental. En el pasado, se le ha relacionado con algunos compañeros de profesión como Dani Rovira y Jaume Madaula. Sin embargo, ella nunca se ha pronunciado al respecto. Eso sí, durante una entrevista en La Resistencia comentó en tono irónico que su hombre ideal no podía tener “faltas de ortografía ni boqueras blancas en la comisuras de los labios”.

Junto a Vicky Luengo a esta gran final han llegado otras cuatro personalidades más: Raúl Almenara, arquitecto y licenciado en Bellas Artes que busca en su trabajo la hibridación de ambas disciplinas; Carlos Casillas, mejor expediente en su promoción en el Basque Culinary Center y fundador de Barro Restaurante, una obra social que quiere resaltar el valor de todos los eslabones de la cadena alimentaria; Anna Devís, licenciada en arquitectura con un máster en Diseño e Ilustración que en 2020 fue incluida en la lista Forbes que reconoce la trayectoria de 30 personas de menos de 30 años en mundo del arte y la cultura en Europa; y Yoel Vargas, graduado por el Institut del Teatre y galardonado con el Premio Desplante a mejor bailaor en el Festival Internacional del Cante de las Minas.

