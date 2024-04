La princesa Leonor muy 'presente' en el último acto de la Reina en Salamanca

Doña Letizia ha asistido este martes 20 de febrero a la presentación ‘Ciudad del español’ en Salamanca (Castilla y León). Se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento y la Universidad de la localidad junto a la Real Academia de la Lengua y la organización Asociación de Centros Educativos Hispanohablantes de Estados Unidos que tiene como objetivo innovar, actualizar, mejorar y reformar la imagen de la ciudad de Salamanca como destino para aprender lengua castellana.

La reina Letizia ha sido recibida por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; Carlos Pollán, presidente de las Cortes; Nicanor Sen, delegado del Gobierno; Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca; Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona; y Bernardo Hernández, patrono de la Fundación Princesa de Girona.

De la misma manera, a las 12.30, la Reina ha visitado la exposición del legado de Carmen Martín Gaite, situada en el Centro Internacional del Español en la Universidad de Salamanca. Este acto está dentro del marco de la proclamación del premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona que premia a jóvenes que trabajan en cualquier disciplina de las artes y las letras con 20.000 euros y la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora.

Los cinco finalistas, elegidos entre más de 110 candidatos, han presentado en Salamanca sus proyectos ante el jurado encargado de elegir al ganador. Raúl Almenara, arquitecto y licenciado en Bellas Artes que busca en su trabajo la hibridación de ambas disciplinas; Carlos Casillas, mejor expediente en su promoción en el Basque Culinary Center y fundador de Barro Restaurante, una obra social que quiere resaltar el valor de todos los eslabones de la cadena alimentaria; Anna Devís, licenciada en arquitectura con un máster en Diseño e Ilustración que en 2020 fue incluida en la lista Forbes que reconoce la trayectoria de 30 personas de menos de 30 años en mundo del arte y la cultura en Europa; Yoel Vargas, graduado por el Institut del Teatre y galardonado con el Premio Desplante a mejor bailaor en el Festival Internacional del Cante de las Minas; y Vicky Luengo, que empezó a trabajar como intérprete con 15 años desarrollando una extensa carrera en el cine, teatro y televisión, e, incluso, llegando a estar nominada al Goya a mejor actriz por su papel en la película Suro. Finalmente, ha sido esta última la que se ha proclamado vencedora.

Esta gala ha tenido lugar en el CAEM (Centro de Artes Escénicas y la Música) donde doña Letizia ha sido recibida con una calurosa ovación. La gran sorpresa es que la princesa Leonor ha aparecido en la gran pantalla y se ha reproducido varios fragmentos de sus discursos anteriores dedicados a las nuevas generaciones. “Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido: respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, busca del conocimiento, templanza, disciplina y constancia. También capacidad para percibir la realidad y vivir con el entusiasmo propio de mi edad. Siento que el esfuerzo está siempre detrás de la excelencia. Yo también me estoy preparando y me identifico con los valores de la Fundación que son también mis objetivos, el talento, el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad. Mi generación confía en que el esfuerzo de un trabajo comprometido pueda contribuir a un futuro más esperanzador”.

Este evento se engloba dentro de la segunda parada del Tour del talento 2024, con más de 40 actividades basadas en los gustos de los centennials (personas nacidas a partir del año 2000) y las principales preocupaciones de esta generación como conferencias inspiradoras, debates, conciertos, espacios de networking, mentoring y talleres para desarrollar todo el potencial de los participantes al mismo tiempo que tienen la oportunidad de interactuar con expertos y líderes en diferentes áreas.

Captura del vídeo proyectado con el mensaje de la princesa de Asturias

Entre otros, se han subido al escenario Silvia Fernández Cadevall, fundadora de Arte Paliativo una fundación que reduce el dolor de las personas con enfermedades avanzadas a través de talleres de expresión artística, y Carolina Amado, presidenta de la Asociación Benéfica Anita que ayuda a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer. Ambas han explicado cómo el componer canciones las ha ayudado en momentos complicados de su vida.

Así mismo, se ha presentado el proyecto ‘Generación arte’, promovido por la Fundación Princesa de Girona en colaboración con el Teatro Real, EY y Secuoya para impulsar la trayectoria de artistas emergentes que quieren utilizar la música como herramienta para mejorar el mundo y promover valores.

Los ciudadanos y visitantes de Salamanca podrán disfrutar de las iniciativas Tour del talento hasta el próximo 23 de marzo. Posteriormente, pasará por otros puntos de la geografía española como Cádiz (18 al 22 de marzo); Santander (22 al 26 de abril); y Madrid (8 y 9 de mayo).

El look de doña Letizia

En esta ocasión, la esposa del rey Felipe VI, el cual se encuentra viajando a Bélgica, ha recuperado de su armario un favorecedor vestido de entretiempo que ya estrenó en Copenhague hace tres meses. Un modelo de la firma española Dándara que cuesta 79,99 euros que ha combinado con unos zapatos de tacón beige. Además, para resguardarse de las bajas temperaturas en el exterior también ha lucido una gabardina de Carolina Herrera que también usó durante la inauguración de la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles en 2022.

