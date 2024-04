La prensa internacional se rinde al elegante look brocado que la reina Letizia llevó en su último acto El estilismo que lució para su visita a l’Hospitalet de Llobregat se ha hecho eco alrededor del globo terráqueo

El pasado día de San Valentín, la reina Letizia volvió a deslumbrar con su impecable elección de vestuario en su última aparición en público. Junto al el rey Felipe VI, el miércoles 14 de febrero se trasladaron hasta la ciudad l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para presidir la inauguración de la Torre Puig-T2, edificio que se suma al complejo de las oficinas centrales de Puig, uno de los grupos empresariales de moda y belleza más importantes a nivel global. En esta ocasión se decantó por estrenar un maravilloso traje brocado en color negro de Dries Van Noten, firma belga que forma parte de la mencionada compañía.

Compuesto por una exquisita y original chaqueta de cuello mao con hombros estructurados, bolsillos frontales con solapa y cierre de botones forrados con el mismo tejido, lo combinó con un pantalón de traje entallado. A sus pies localizamos unos salones slingback negros tipo kitten heel de Carolina Herrera y en la mano el bolso Initials Insignia Soft (830 euros). Considerada una de las royals más influyentes y estilosas de la última década, la prensa extranjera se rinde ante su acertado look, desde Francia a Inglaterra pasando por el país italiano y el alemán. Analizamos la repercusión.

La prensa internacional se rinde a su armario

"El nuevo look de doña Letizia es muy similar a su impresionante traje de compromiso" así titulaba la versión online de la revista Hello! respecto a este atuendo que parece no haber pasado desapercibido ante los ojos de los expertos alrededor del mundo. Por parte del diario británico Daily Mail describe el momento como: "hizo gala de sus dotes para la moda" haciendo referencia a la interesante e inspiradora visión de estilo que tiene nuestra royal, esa con la que triunfa allá a donde va, tanto en actos oficiales como en su día a día.

Los franceses también se suman a esta oleada a traves de la conocida publicación Gala que afirmó que no solo es la reina de España también "la reina de la moda y la elegancia" asegurando que destacó por su elegancia en su visita a l’Hospitalet de Llobregat. Y por último, el medio alemán Bunte la bautiza como "La Dama de Negro" y continúa relatando en sus líneas que "parece que la reina española ha descubierto un nuevo color de moda", refiriéndose al tono sobrio negro del que está bañado sus dos piezas brocado. Gracias a esta propuesta de pasarela que tanto le favorece, "dio en la diana" explican.

