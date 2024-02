Pepón Nieto llora la muerte de su hermano cinco meses después de perder a su padre

El actor Pepón Nieto, de 56 años, atraviesa un momento personal muy difícil. El artista ha compartido su dolor por la muerte de su hermano pequeño, una pérdida que le ha dejado destrozado como se puede comprobar en sus palabras. "Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Qué dolor y qué impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería" comienza. Junto a una imagen en la que se ve a su hermano añade que son momentos muy complicados y que le costará seguir adelante. "Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una piña y que van a estar a mi lado".

El artista, muy conocido por su sus simpáticos papeles en series y películas, envía además un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido. "Gracias por vuestro cariño y vuestros mensajes que ayudan, y mucho, a soportar este momento". Añade un reconocimiento a los sanitarios que trataron a su hermano y pide más inversión para la investigación y tratamientos contra el cáncer. "Ay hermano, te voy a pensar mucho. Y siempre, Carlos. Siempre" concluye. Numerosos amigos y compañeros como Paco Tous y Hugo Silva, que compartieron con él la recordada ficción Los hombres de Paco, le han enviado su cariño. "Te quiero" le escriben.

La pérdida de su hermano llega solo cinco meses después de que el actor llorara la muerte de su padre, José Nieto Navas. "Adiós, papaíto. Solo espero llegar a ser un buen hombre como tú", una ternura que acompañaba con una imagen de los dos cogidos de la mano. Dificilísimo adiós a su progenitor que padecía Alzhéimer. "Aunque ya no sepa quién soy yo, yo sí sé quién es él" señalaba Pepón compartiendo el duro proceso de la enfermedad que tenía. Ahora cinco meses después de este adiós, la familia se vuelve a unir en el dolor en Marbella, tierra natal del actor, para decir adiós a Carlos.

Pepón Nieto tiene casi tres décadas de exitosa trayectoria profesional en teatro, cine y televisión. Los hombres de Paco, Periodistas, 30 monedas, entre sus series más destacadas, y Perfectos desconocidos, Mi gran noche o Las brujas de Zugarramundi, en cine, han contado con su talento para la comedia. Ha aparecido recientemente en la serie Los enviados, ficción protagonizada por Miguel Ángel Silvestre. Participa además en la serie Superstar, biopic de Yurena, donde encarna a Toni Genil.