Hugo Silva cuenta el curioso regalo que le hicieron sus compañeros tras 'Los hombres de Paco'

Hugo Silva, que se ha sincerado sobre lo que le parece romántico o no cuando está enamorado, ha expresado de una manera tajante que regalar flores a una pareja o irse juntos de viaje a París es indiscutiblemente algo bonito para la relación. "Hay cosas que son lo que son", ha dicho el intérprete, añadiendo que nunca le habían mandado un ramo con esa intención. Eso sí, el actor ha relatado una divertida historia cuando "alguien" le sorprendió con un regalo inesperado: "Una vez fue muy fuerte porque cuando terminé Los hombres de Paco hice Hamlet en el teatro y entonces me llegaron unas flores. Un repartidor cogió y me dijo: 'Perdona es que tengo unas para ti, pero no caben por la puerta. Yo me sorprendí preguntándole que por qué, y es que resultó ser una corona de entierro con flores amarillas, que me lo habían mandado Paco, Juan Diego y Pepón y ponía 'tus compañeros no te olvidan'", ha revelado.

El que fuera protagonista de Nasdrovia junto a Leonor Watling también ha sido tajante al responder si preferiría dejar o ser dejado, algo que ha tenido muy claro. "Cuando las cosas no van, no van. Si no lo dejas tú, algo va a pasar", ha dicho muy convencido. Confesando que durante el rodaje de Un novio para mi mujer, película que ha grabado junto a Belén Cuesta, se dio cuenta de que tenía la vista cansada, el intérprete ha bromeado contando que la directora pensó que era parte de la actuación: "Ella me pidió que lo incluyera en el personaje y cuando me lo dijo pensé 'qué pena, que lo estoy haciendo de verdad'", ha revelado Hugo durante su visita a El Hormiguero, añadiendo que los años no pasan el balde para nadie y que los pensamientos cambian a medida que crecemos.

El actor también ha confesado el duro momento que ha vivido al llegar a cierta edad, en la llamada crisis de los cuarenta. "Te miras al espejo y dices, '¿pero usted quién es?'", ha dicho Hugo, afirmando que aunque se encuentra bien reconoce que ya ha comenzado a pensar en el futuro de otra manera que cuando tenía diez años menos. "Con 30 años todavía tienes tiempo y ves las cosas más lejanas, pero cuando llegan los 35... Y ahora con 45 empiezas a pensar en si me va a dar tiempo a aprender esto o lo otro y lo fastiado es que por dentro te sientes igual que antes, como si tuviera 15", ha añadido Silva entre risas.

Además, el actor ha contado el papel que le encantaría hacer en algún momento de su vida y que todavía no ha podido hacer nunca. "Me gustaría hacer un papel de un político, nunca he tenido la oportunidad", ha dicho Hugo, sorprendido además porque durante estos días que se ha celebrado en Madrid la cumbre de la OTAN había podido ver el vehículo mediante el cual Joe Biden se ha desplazado por la capital durante su visita en España. "'La Bestia' pasando por Ronda de Toledo. Yo flipando. Mi perro mirándome con un palo en la boca. Madrid es inaudita", ha escrito el actor en sus perfiles sociales además de contar la anécdota en el programa de Antena 3.