Conoce a Nikko, el hijo veinteañero de Lauren Sánchez que acaba de debutar como modelo

Lauren Sánchez (54) es una mamá de lo más orgullosa. Su primogénito Nikko, acaba de debutar como modelo en Milán de la mano de la firma italiana Dolce and Gabbana. Ataviado con un sobrio traje negro, el maniquí ha recibido numerosos elogios, no solo de la prometida de Jeff Bezos, sino también de numerosas celebrities como Kim Kardashian o Nicky Hilton. “Que guapo”, ha escrito esta última. Pero, ¿quién es este apuesto joven que se mueve como pez en el agua por la pasarela? A continuación, lo descubrimos.

Nikko tiene 22 años y es fruto del matrimonio de Lauren Sánchez con el jugador de la Liga de Fútbol Americano (NFL) Tony González. Es el mayor de cinco hermanos de una familia muy peculiar. Cuando la expareja tomó caminos separados, rehicieron sus vidas y construyeron otros hogares. Lauren también es madre de Evan (17) y Ella (16), ambos nacidos de su relación con Patrick Whitessel. El deportista, por su parte, volvió a pasar por el altar en 2007 con October González, que forma parte del círculo de amigas de Lauren Sanchez, dando la bienvenida a Malia (16) y River (13).

En lo referido a lo profesional, Nikko no solo ha hecho sus primeros pinitos en la industria fashion como modelo, sino que también es influencer, ya que cuenta con una amplia comunidad de seguidores formada por más de 22 mil personas con los que comparte pequeños detalles de su día a día y sus looks. Entre las aficiones de Nikko también se encuentra la naturaleza, y, concretamente, siente especial pasión por el mar, ya que en la mayor parte de las fotografías que tiene en su muro sale disfrutando de días de sol y playa junto a su pandilla de amigos.

Además, al igual que su madre, tiene una marcada vena solidaria. Recientemente, ha colaborado como cocinero con la ONG This Is About Humanity, que ayuda a niños que han sido separados de sus familiares en la frontera entre Estados Unidos y México. “Agradecido por tener el honor de poder ayudar y también por haber podido aprender más sobre los problemas que afectan a nuestra sociedad”, expresó sobre su experiencia en esta iniciativa benéfica.

En lo referido al terreno sentimental, Nikko es un chico enamorado y suele publicar románticas fotografías con su novia, una chica rubia llamada Ginebra. La pareja es aficionada a la moda, y ambos tienen la estética Y2K que ha conquistado a la mayor parte de la generación Z. Una relación que parece estar muy consolidada, e, incluso, es habitual ver a Lauren Sánchez comentando en el muro de su futura nuera con emoticonos de corazones y todo tipo de palabras bonitas, lo que demuestra que Ginebra está integrada en su familia política y tiene con ella una buena sintonía.