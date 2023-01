Lauren Sánchez habla por primera vez de cómo es estar saliendo con Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo

Lauren Sanchez, la novia del magnate estadounidense Jeff Bezos, liderará una misión exclusivamente femenina al espacio exterior con Blue Origin a principios de 2024. El creador del gigante tecnológico Amazon y de Blue Origin, la empresa que lanza vuelos comerciales al espacio, no acompañará a su pareja en esta misión. "Nos estará animando desde fuera", confiesa ilusionada la presentadora de televisión y ganadora de un Emmy que ha concedido una entrevista al diario The Wall Street Journal para hablar de esta misión espacial y de su noviazgo con uno de los hombres más ricos del mundo.

-¡Hazaña histórica! Jeff Bezos se funde en besos y abrazos con su novia al volver del viaje espacial

Cómo es Jeff Bezos en la intimidad

Desde que comenzaran su relación en 2019, Lauren Sanchez ha ido convirtiéndose en el centro de atención no por ser presentadora de noticias o piloto entrenada de aviones, sino por estar saliendo con uno de los hombres más poderos del planeta. La "primera dama" de Amazon, que acaba de celebrar también su cincuenta y tres cumpleaños, habla por primera vez en esta entrevista de su relación con Bezos, una persona muy cariñosa, que la inspira y le hace ser mejor persona. Se trata de la primera que concede en solitario desde que hicieran público su romance. En The Wall Street Journal se sincera sobre cómo es Jeff Bezos en la intimidad.

Lejos de su imagen o de lo que muchos puedan pensar de él, Lauren confiesa que Jeff "es muy divertido. Me hace reír todo el tiempo". El sentido del humor de Jeff incluye una risa fácil de reconocer en cualquier parte. "Esa risa me hace reír. Cuando escuché su risa por primera vez, dije: “¡Vaya! ¿Qué es eso?" Ahora me encanta", admite. "Y si estoy en una fiesta y nos separamos, todo lo que tengo que hacer es esperar un segundo para que él se ría y es como si estuviera allí". Y añade: "Es tan feliz, me inspira todos los días, me hace una mejor persona cada día; es el ser humano más cariñoso que conozco".

Sus rituales de los fines de semana

Son cuatro los años que llevan juntos, ha pasado un tiempo más que prudencial como para poder hablar de él abiertamente. "Nos encanta estar juntos y trabajar juntos", reconoce Lauren. "Volamos juntos. Trabajamos juntos. Estamos juntos todo el tiempo". Incluso en un momento de la charla, la periodista comparte cuál es su ritual de los domingos por la mañana. "Todos los domingos por la mañana, Jeff hace tortitas. Se despierta temprano. Saca el libro de cocina de Betty Crocker cada vez, y yo digo, 'Está bien, eres el hombre más inteligente del mundo; ¿Por qué no tienes esto memorizado todavía?'",se ríe mientras lo explica con gran sentido del humor: "Pero siempre lo abre: las porciones exactas hacen las mejores tortitas del mundo".

En cuanto a los sábados por la noche, Lauren señala que es su tiempo en familia. Juntos forman una numerosísima familia. "En un sábado típico, pasamos el rato, cenamos con los niños, lo cual siempre es divertido porque nunca se sabe a dónde irá la conversación con tantos niños”, dijo. “¡Somos como la tribu de los Brady!” Lauren tiene tres hijos: Nikko Gonzalez , de 21, Eleanor Whitesell, de 14 y Evan Whitesell, de 16. Le dio la bienvenida a Nikko con el ex jugador de fútbol americano Tony Gonzalez en 2001, y le dio la bienvenida a sus otros dos hijos con su exmarido, Patrick Whitesell. Entretanto, Jeff es padre de tres hijos biológicos y adoptó un niño con su ex Mackenzie Scott, con quien estuvo casado desde 1993 hasta 2018.

La historia de amor de Jeff Bezos y Lauren Sanchez desató un huracán mediático que se produjo cuando aún no se había asimilado la noticia del fin del matrimonio de 25 años del que fuera CEO de Amazon con MacKenzie. La separación de Lauren también se conoció después de que se hiciera público el noviazgo, aunque se habría producido meses antes. Su entonces marido Patrick Whitesell, con quien estuvo 13 años, y ella eran amigos de Bezos y su esposa, pues sus casas de Seattle estaban realmente cerca.

Una vez pasado el terremoto inicial, la pareja suele llevar una vida discreta y sin ostentaciones, pese a ser una de las parejas más ricas y filantrópicas del mundo. "Somos muy cuidadosos en nuestro enfoque de la filantropía y en la forma en que donamos, porque queremos involucrarnos con las personas a las que estamos ayudando”, dice Sánchez sobre sus donaciones estratégicas, que incluyen subvenciones de 100 millones de dólares a organizaciones benéficas. Ella y Bezos creen que el clima es el problema más importante en la actualidad, y su compromiso más grande de 10.000 millones proviene del Bezos Earth Fund.⁠ ⁠

De todos sus próximos proyectos, Sánchez está particularmente emocionada por liderar la misión al espacio exterior. "“Quería estar en el cohete desde el principio, así que [Bezos] está emocionado de hacer que esto suceda con todas estas mujeres. Es gracioso lo que dijo el otro día: 'Vuela rápido; corre el riesgo.' Ese es su lema. Es muy alentador y emocionante, y está encantado de que estemos formando este grupo”.⁠ Lauren Sanchez es fundadora de Black Ops Aviaton, primera compañía de producción y grabación aérea operada por mujeres, además de una piloto entrenada.