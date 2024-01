El escándalo familiar de Alain Delon: sus hijos pasan de defender a su padre a enfrentarse entre sí

Los últimos años de la estrella de cine Alain Delon reflejan un ocaso más oscuro del que su fama habría merecido. El popular actor, de 88 años, estaba inmerso en una desagradable batalla judicial en la que su mano derecha, Hiromi Rollin, fue señalada por sus tres hijos como responsable del deterioro y aislamiento que padecía el actor (recordemos que en 2019 sufrió un derrame cerebral que le dejó muy debilitado). No este sin embargo el único frente legal que tiene abierto el artista galo pues, en una nueva vuelta de tuerca del caso, quienes en su momento se aliaron para proteger a su padre, ahora se atacan entre sí después de haber perdido la batalla que inicialmente les unió. Lo sucedido en las últimas semanas ha provocado sin duda un cambio radical en la dinámica familiar aparentemente cordial que mantenían.

Enero ha sido un mes frenético. A principios de mes el tribunal judicial de Montargis cerró la investigación abierta hace seis meses sobre los presuntos abusos a Alain Delon. Los hijos del actor, Anthony, Anouchka y Alain-Fabien, habían presentado en julio una demanda contra Hiromi Rollin, de 66 años, la mujer que había sido mano derecha del artista durante 30 años, por maltrato psicológico y violencia con agravantes, además de acusarla de aislarle de su familia y amigos pues impedía que se le visitara. En aquel momento Delon se unió a la demanda acusándola de "violencia deliberada, secuestro de una persona vulnerable, abuso de debilidad y maltrato psicológico". Hiromi fue apartada de la vida del actor y desalojada de su casa, algo que según sus hijos había mejorado el estado anímico de este.

Sus hijos se atacan entre sí

Todos parecían estar de acuerdo hasta que el pasado 3 de enero estallaba una inesperada bomba. Anthony arremetía contra su hermana Anouchka en una entrevista en las páginas de Paris Match, en la que la acusaba de mentiras, manipulaciones y de poner en peligro la vida del actor. Como explica, su hermana habría ocultado el resultado de unos test que le hicieron a su padre tras el derrame cerebral que sufrió. "Mi hermana nunca nos informó ni a mi madre ni a mí que mi padre fue sometido entre 2019 y 2022 a cinco test congnitivos durante sus visitas a la clínica de Suiza y no habría aprobado ninguno de ellos". Asegura que al haber ocultado el deterioro de su padre le habría dejado en situación de debilidad psíquica y vulnerabilidad, además de convertirse en cómplice de los abusos que él ha sufrido.

Después de unas fiestas navideñas en las que padre e hijos se mostraban unidos, la situación ha dado un giro radical. El abogado de Delon considera que estas declaraciones de Anthony solo tratan de perjudicar la reputación de su hija, mientras que esta ha respondido a su hermano en el canal de televisión TF1. Manifestó allí su "vergüenza porque su vida familiar esté así de rota". Negó las afirmaciones de su hermano de manera tajante. "Desde el derrame cerebral de mi padre, mis hermanos y yo tuvimos acceso a la misma información. No veo por qué habría ocultado ese tipo de información que solo concierne a mi padre. No mentí, no estaba al tanto de estos resultados".

El delicado estado de Alain Delon

Respondió además a las palabras de su hermano que dijo que había querido llevarse a Alain Delon a Suiza contra su voluntad. "Nunca he ido en contra de los deseos de mi padre. Nunca. En Suiza le siguen especialistas. Tiene enfermedades graves que solo conciernen a su familia. El único motivo para traerlo a Suiza es que pueda recibir tratamiento" dijo Anouchka. Negó además que esta pelea entre hermanos tenga un trasfondo económico. Esta pelea lejos de quedarse en un simple intercambio de acusaciones acabará de nuevo en los tribunales. Una causa se cierra y otra se abre. El abogado de Delon, que dijo que Anthony nunca se ha preocupado por su padre, anuncia una demanda por difamación, algo que ha confirmado su hija (comparten el mismo letrado). "Es horrible presentar una denuncia contra tu propio hermano. Nunca pensé que llegaría a esto en mi vida" dijo.

Quien hasta ahora se ha mantenido en un plano más discreto ha sido Alain-Fabien. Reiteramos, hasta ahora. En una gráfica publicación en sus perfiles, refleja el evidente deterioro cognitivo del protagonista de El gatopardo, La piscina y El samurai a través de un vídeo en el que su hermana Anouchka habla con su padre. En este clip se ve cómo a Delon le cuesta responder a su hija, ante lo que ella insiste dedicándole duras palabras, algo que ha criticado mucho su hermano. "Papá está muy débil. Es un hecho. Todos lo sabemos. Papá está muy ansioso. Es un hecho. Todos lo sabemos. Papá ya no tiene voz y habla con mucha dificultad. Es un hecho. Todos lo sabemos. ¿Por qué arrojarle estas palabras y este veneno antes de dormir, poner toda esta negatividad en su cabeza?". Lo que parece claro es que la desestimación de la demanda inicial no ha hecho más que echar más leña al fuego en un conflicto familiar cada vez más complicado.

Alain Delon desapareció de la gran pantalla a finales de los años 90, dejando tras de sí una de las carreras más prolíficas del cine galo con más de 130 títulos. Fue además uno de los rostros más atractivos del cine francés y, tras su retirada, reapareció en contadas ocasiones, una de ellas en la alfombra roja de Cannes en 2019 para recibir una Palma de Oro honorífica.