La emotiva carta de despedida de Alain Delon

Alain Delon se despide del público, la gran estrella del cine francés espera dejar pronto este mundo. Así lo ha confirmado su hijo Anthony Delon en la entrevista que ha concedido a la radio francesa RTL con motivo de la presentación de su libro autobiográfico Entre perro y lobo en Francia. A sus ochenta y seis años, el actor ha solicitado la eutanasia en Suiza, país en el que reside desde hace años. Allí esta práctica es legal. Su hijo Anthony ha aceptado la petición y le ha prometido estar a su lado en todo momento. “Me pidió que organizara esto, sí” reconocía al medio francés. Sus palabras han conmocionado al mundo reabriendo el debate sobre el suicidio asistido.

Tras ver la trascendencia de las revelaciones de su hijo, el actor de “El gatopardo” ha hecho pública una emotiva carta de despedida en la que transmite su agradecimiento "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo” y aprovecha para compartir sus últimos anhelos: “Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", sin entrar en más detalles

Previamente intervenido en 2017 por una dolencia cardíaca, el actor sufrió dos ictus en 2019 que le dejaron varias secuelas. A este duro golpe a su salud, se uniría después la pérdida de ex esposa y madre de sus tres hijos Nathalie Delon, con la que mantenía una gran relación tras poner fin a sus cinco años de matrimonio en 1969. La actriz falleció a los setenta y nueve años de edad, víctima del cáncer de páncreas, solicitando también antes la eutanasia. En aquel entonces Delon ya expresó su opinión al respecto en una entrevista: “La eutanasia es lo más lógico y natural que se puede hacer. A partir de cierta edad y tiempo, tenemos derecho a partir en paz de este mundo sin el apoyo de un hospital o dispositivos de soporte vital”, algo que ha reiterado hace poco también en sus declaraciones a la revista L'illustré: "Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás"

Lo ha explicado con detalle su hijo durante la promoción de su autobiografía, un libro en el que también ahonda sobre la relación con sus padres y sus hermanos y reflexiona sobre los oscuros momentos de salud que atraviesa la familia. “Tres meses después del accidente cardiovascular de mi padre recibimos la noticia de que mi madre tenía un cáncer terminal de páncreas. En ese momento y en los meses siguientes sentí un vacío en mi interior, sentí angustia y miedo. De repente sentí que la muerte me acechaba y tuve la necesidad de parar el tiempo. Mi padre, efectivamente, se quedó muy tocado con todo esto", explica Anthony, muy consciente del papel de hermano mayor que ha desempeñado siempre en la familia.

