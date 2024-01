'Hermanos': Un gran secreto de Ayla puede salir a la luz si se decide a desenmascarar a Akif

Año nuevo, pero las aventuras de los Eren y los suyos siguen con nosotros. Después de que Berk pusiera a cargar el teléfono de su padre para recordar su voz con algún audio o ver algún vídeo suyo y de que Ayla se topara con un clip en el móvil de su marido, donde se podía ver cómo Akif empujaba al vacío al padre de los protagonistas provocando su muerte, nos quedamos intrigadísimos sabiendo qué es lo que ocurrirá ahora. ¡No te pierdas ni un segundo que te lo contamos todo!

Ayla no puede creer lo que ha descubierto y, fruto de los nervios, se le resbala el teléfono de Resul de las manos. El aparato acaba en el suelo con la pantalla destrozada. Y, aunque lo intenta, la madre de Berk no puede volver a ver el vídeo. Ayla trata de reparar el dispositivo y el joven se ofrece a revisar el smartphone de su padre para ver si él puede arreglar el problema, pero no hay manera de hacerlo funcionar. Su madre le asegura que lo solucionará todo pero, tras observar su actitud, el chico se queda muy preocupado.

Juego a dos bandas y celos

Por su parte, Akif, ajeno al hallazgo de la mujer de su socio, sigue con sus juegos con Nebahat y Suzan. Su acercamiento con la primera tiene inquieto a Doruk, que tiene miedo de que su progenitora sufra. Y con respecto a la segunda, el exgerente del club no está logrando su objetivo ya que la madre de Ömer está cada vez más unida a Ahmet. Esto no solo afecta al exempresario, sino que también desencadena los celos de Şevval, quien amenaza a Suzan por acercarse a su exmarido.

Oğulcan, destrozado

Tras su despedida de Afra, el primo de los Eren sigue muy triste y no puede sacar a la chica ni de su cabeza ni de su corazón. Todos unen fuerzas para intentar que el muchacho recupere la alegría que le caracteriza y, aunque no es una tarea sencilla, el muchacho encuentra un nuevo motivo para ser feliz en la nueva vida de sus padres y en los nuevos proyectos que va a emprender su familia: reformar el restaurante de Gönül y darle un nuevo rumbo, un reto en el que todos se involucran y ayudan.

Planes que no salen según se esperaba

Akif sigue con sus intentos para recuperar a Suzan, pero las cosas no están saliendo ni remotamente como él tenía pensado, sobre todo cuando la madre de Ömer le llama para comunicarle que ha adelantado la fecha del juicio de su divorcio. Por casualidades de la vida, la pareja deja de ser marido y mujer el mismo día que Ahmet y Şevval. El padre de Sarp y Yasmin aprovecha la ocasión para proponerle una cita a Suzan, quien accede por el vínculo que les une y además acepta regresar a trabajar al club como encargada del restaurante.

Los hermanos Yilmaz siguen haciendo de las suyas

Yasmin continúa con su plan para alejar definitivamente a Asiye de Doruk, asestando el primer golpe a la pareja justo cuando están atravesabdo su mejor momento. Por otro lado, Süsen intenta reanudar el contacto con Ömer y hace todo lo posible por estar cerca de él y retomar su relación. Esto es algo que Sarp no puede soportar y que tampoco piensa permitir. Está muy enfadado con la chica por haberle dejado y la amenaza con desvelar cómo murieron Kadir y Leyla.

El tío de los Eren comienza a investigar la floristería

Orhan se entera de que el negocio de la floristería puede ser ilegal y quiere investigar a fondo. Mientras, el jefe de Zehra continúa amenazándola y tiene un nuevo encargo para la mujer de Tolga. Esta vez no tendrá que entregar nada, sino todo lo contrario, su cometido será recoger algo: una bolsa llena de dinero. Sin embargo, la policía lo detiene antes de que la chica pueda entregársela.

Dispuesta a desvelar la verdad

Ayla enseña al exempresario el vídeo donde se puede ver cómo empujó al padre de los protagonistas causando su muerte. Después, entra al restaurante donde están los Eren y toda su familia decidida a enseñarlo y a destapar la verdadera cara de Akif. Pero el padre de Doruk tiene un as en la manga, conoce una información con la que le parará los pies y hará que mantenga su secreto a salvo.