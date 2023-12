El viaje sorpresa de Onur Seyit Yaran ('Hermanos') al sur de España: ¿qué ha hecho aquí uno de los actores de moda?

Hermanos, además de tenernos totalmente enganchados a las historia de amor, desamor, traiciones, alianzas, chantajes y un sinfín de cosas más que les suceden a los protagonistas, también nos ha presentado a un amplio plantel de jóvenes actores que han conseguido encandilar a la audiencia. Los intérpretes de la serie turca del momento se han convertido en auténticas estrellas y sus pasos son seguidos con gran interés. Uno de los favoritos del público, tanto dentro como fuera de la pantalla, es Onur Seyit Yaran, Doruk en la ficción, quien estos días ha dado una alegría a sus fans españoles ya que ha viajado por sorpresa a nuestro país para disfrutar de unos días de vacaciones.

El protagonista de Vuslat, de 28 años, aterrizaba la semana pasada en la capital hispalense. El artista publicaba una imagen efímera en la que desvelaba su paradero. "Hola Sevilla" e "Inesperado" son las palabras que acompañaban a la instantánea donde reflejaba su ubicación, de ellas que se desprende que puede que haya sido un viaje improvisado el que le ha traído de nuevo a la península. El actor no viajaba solo, sino en compañía de su amigo Merve Tepelioğlu, un famoso Youtuber turco, al que considera como un hermano.

A su llegada a la ciudad andaluza, uno de los primeros lugares que Onur visitaba era la majestuosa Plaza de España. En este espectacular enclave arquitectónico situado en el parque de María Luisa, el joven actor tuvo la oportunidad de pasear por las galerías; recorrer las espectaculares escalinatas y los puentes que la adornan; deleitarse con la gran fuente que la preside y disfrutar de los 48 bancos dedicados a las diferentes provincias de nuestro país, que, tal vez, le hayan servido de inspiración para futuros viajes a España.

Después de un poco de turismo, nada mejor que hacer una parada para reponer fuerzas. Onur y su amigo se decantaban por un famoso restaurante del siglo XVII, situado en el casco histórico de la ciudad, que ofrece tapas y platos tradicionales españoles, además de una amplia carta de vinos. Un lugar que, a tenor de la sonrisa que el intérprete tenía en la instantánea que compartía, donde lo definía como el "mejor", hizo las delicias del protagonista de Kalk Gidelim. Y no es de extrañar porque allí degustaron una rica ensalada, pimientos del padrón, unas exquisitas gambas a la plancha y unas almejas en salsa, entre otras cosas.

Tras llenar el estómago, los dos amigos visitaron las inmediaciones de la Catedral de Sevilla y caminaron por los maravillosos jardines de Murillo, una zona verde situada junto al barrio de Santa Cruz, situado entre la muralla del Alcázar y la Ronda Histórica de la ciudad, allí se detuvieron en la fuente del león.

Uno de los detalles que más llamaron su atención fueron los árboles repletos de naranjas que adornan la capital andaluza. El día fue largo y lo acabaron con un bocadillo de tortilla y unas croquetas en una feria de la ciudad.

Pero Sevilla solo ha sido el principio, Onur ha seguido descubriendo diferentes puntos de nuestra geografía, de la que se ha declarado enamorado en diferentes ocasiones. Por carretera ponía rumbo a un nuevo destino: Cádiz. Allí era testigo de un auténtico espectáculo de la naturaleza viendo una imponente puesta de sol en la playa de la Victoria, situada en la zona urbana extramuros de la Tacita de Plata.

El actor no ha compartido más información sobre sus planes en la capital gaditana, pero sí ha mostrado que no descuida su forma física ni cuando está de vacaciones y ha compartido un vídeo ejercitándose en el gimnasio del hotel. En el clip avanzaba además que a su visita en España todavía le quedaba un nuevo lugar que conocer. "El turco está hoy en otras ciudades" apuntaba, aunque no desvelaba todavía el misterio de a dónde se dirigían.

El artista de nuevo elegía una localidad situada en la Costa de la Luz para proseguir recorriendo nuestro país, en esta ocasión, Huelva. Una vez llegado a su destino, se dirigía a la playa Cuesta de Maneli, un paraíso natural donde a través de una larga pasarela y escalones que pasan entre dunas y acantilados llegaba a la extensa playa de arena dorada.

Sin duda, un enclave que le impresionó y que afirmaba que era un "camino al cielo". El artista, que es un apasionado de los deportes, quizá ha estado buscando un sitio donde poder practicar paddle surf, uno de sus actividades favoritas y que ya le hemos visto hacer en sus visitas a Barcelona.

Una vez más, Onur pudo contemplar cómo el sol se iba poniendo y ocultando poco a poco en el mar, una auténtica maravilla para los sentidos. El galán turco terminaba de ver la puesta del astro rey desde uno de los hitos patrimoniales de la ciudad de Huelva: el Muelle de la Compañía Rio Tinto, asomado al Paraje Natural de las Marismas. Se trata de una obra maestra de la ingeniería del último cuarto del siglo XIX, desde su construcción en 1874 hasta su cierre en 1975, con sus cien años de historia. Fue rehabilitado en 2007 para uso y disfrute de los ciudadanos y está declarado Bien de Interés Cultural.

Al caer la tarde, la brisa del mar y el atardecer en la Ría de Huelva ofrecía una paleta de colores malvas, lilas y dorados inigualables. Lo que allí vio Onur le dejaba sin palabras y solo alcanzaba a definirlo como "increíble".

El joven actor turco y su amigo Youtuber, finalizaron la jornada en un centro comercial al aire libre donde, agotados de las emociones vividas y de los bellos lugares que habían descubierto, cenaron. Al día siguiente, ambos pusieron de nuevo rumbo a Sevilla para tomar un vuelo que les llevaría de regreso a Estambul.

Antes de abandonar nuestro país, Onur se mostraba feliz y agradecido por todo lo vivido y así lo expresaba en un mensaje en castellano, texto que acompañaba con una selfie tomada en una de las típicas calles de una de las localidades andaluzas que ha recorrido. "Estoy muy contento por estar en España y visitar todas las ciudades. Me alegro mucho de que enviéis muchos mensajes durante mi visita. Intento visitar los lugares que me aconsejáis. Mil gracias por vuestra hospitalidad", ha escrito junto a un corazón y la bandera de España, dando muestra del gran vínculo que ha establecido con nuestro país y con los fans patrios.

Han sido un viaje relámpago de cuatro días pero muy bien aprovechado. No es la primera vez el intérprete, considerado como todo un referente juvenil en Turquía, aterriza en nuestro país, Onur ya conoce: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga... y, al parecer y por lo que desprenden sus palabras, no será la última. Esperamos poder tenerle muchas veces más en España porque nos encanta verle disfrutar de nuestras ciudades y nuestra cultura.

