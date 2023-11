Un nuevo amor para Asiye en 'Hermanos' y... ¿el adiós de la actriz a la serie?

Hermanos es la serie turca de moda y cuenta con una legión de fans que siguen cada paso de los personajes dentro de la pantalla, así como cada movimiento de los actores y actrices fuera de ella. Si en la ficción no dejan de sucederse tramas e intrigas, en la vida real el elenco no deja de generar noticias (alerta: 'spoilers')

El motivo por el que Onur Seyit Yaran ha abandonado su nueva serie

La cuarta temporada del drama otomano llegaba a las pantallas turcas el pasado septiembre. Comenzaba de una manera impactante y haciendo derramar muchas las lágrimas a sus fans quienes, nada más reencontrarse con sus ídolos, se veían obligados a despedirse de uno de los personajes más queridos de la ficción, Doruk, papel interpretado por Onur Seyit Yaran.

El público turco pudo comprobar en primera persona la desolación en la que se veía sumida Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun), su pareja en la ficción, al decir adiós a su novio tras un trágico accidente de coche. Los dos jóvenes formaban una de las parejas más queridas y con la muerte de Doruk la ficción ha perdido interés para algunos seguidores, hecho que se ha reflejado en los datos de audiencia en su país de origen.

Para tratar de ocupar el hueco que ha dejado por Onur Seyit Yaran, uno de los actores de referencia para el público joven, y recuperar así los espectadores perdidos tras su marcha, la serie va a incorporar a un nuevo intérprete masculino. El galán que tratará de ganarse el corazón de Asiye será el actor Berk Bakioğlu, quien dará al personaje de Sarp, según ha informado la periodista turca Birsen Altuntaş.

Se trata de un actor de 24 años al que conocimos aquí gracias a su papel como Emre Aksoy, padre adoptivo de Melek, en Hicra: en busca de mi hija, telenovela emitida por Divinity. Son muchos los que ya se preguntan si será capaz de llenar el vacío que ha dejado su antecesor en la serie y si su química con Su Burcu Yazgi será tan fuerte como la que tenían Doruk y Asiye en pantalla.

Pero esta no es la única novedad con respecto a Hermanos. Cuando muchos aún no se han recuperado de la salida de Onur Seyit Yaran, los rumores sobre la marcha de otro personaje importante no dejan de sonar desde hace semanas. En esta ocasión, la que diría adiós a una de las series turcas más vistas en todo el mundo sería la compañera de Doruk: Asiye, algo que, de ser así, supondría un nuevo mazazo para sus fans.

Al parecer, Su Burcu Yazgı Coşkun, de 18 años, dejaría de formar parte del elenco a partir del próximo enero, según apuntan diferentes medios otomanos. Aunque la historia de Hermanos podría continuar sin el personaje de la joven Eren hasta que finalicen los capítulos de esta cuarta y última temporada, por el momento no ha habido ningún tipo de confirmación oficial al respecto ni por parte de la productora ni de la joven actriz. También se desconoce qué fin se podrían dar a su personaje, pero de ser así lo que es seguro es que dejaría muy triste a su público.