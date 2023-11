La decisión que Su Burcu Yazgi Coşkun tuvo que tomar para formar parte del elenco de 'Hermanos'

Hermanos se ha convertido en la serie turca del momento. Cada semana vemos como los jóvenes intérpretes que la componen dan vida a las dramáticas historias de la ficción con tal maestría que parece que lleven una vida actuando. Ese es el caso de Su Burcu Yazgı Coşkun, quien, gracias a su papel de Asiye en esta producción, ha dado un gran salto en su carrera convirtiéndose en una de las artistas más populares y con mayor proyección de Turquía.

Pese a la veracidad que la intérprete de Amor a segunda vista imprime a su personaje, no todo ha sido un camino de rosas. Aunque se puso frente a las cámaras con seis años y ha crecido en los sets de rodaje de diferentes proyectos, Su Burcu Yazgui, de 18 años, tuvo que tomar una importante y valiente decisión para convertirse en parte del elenco de Hermanos.

La protagonista de Kırmızı Oda no lo ha tenido fácil y ha reconocido que, tras recibir la propuesta para dar vida a Asiye en la serie y pese a que ya había interpretado con solvencia papeles dramáticos antes, los responsables de la ficción se reunieron con ella y le hicieron la advertencia de que lo pasaría mal. "Me dijeron: 'El camino será muy difícil, ¿podrás soportarlo, podrás hacerlo?', ha contado en una entrevista online con el diario turco Sabah.

Aún sabiendo que sería un trabajo complicado con una gran carga emocional, Su Burgu les respondió sin titubeos: "Puedo hacerlo, puedo manejarlo, habrá drama". Hoy es una realidad que la joven intérprete ha sabido meterse en la piel de Asiye como si fuese la suya propia, porque, pese al reto y a la dificultad que iba a conllevar, ella siempre tuvo claro que podía hacerlo. "Sabía que podía manejar el ritmo y el drama", ha afirmado.

Desde el primer instante se quedó fascinada con la historia. "Me gustó cuando lo leí (el guion) por primera vez. Mi proyecto anterior era un drama, estaba en Red Room. Esto sería más duradero, porque allí las historias cambiaban constantemente. Yo estuve durante cuatro episodios pero pensé, supuse, que Hermanos sería duradero", ha explicado Su Burgu. Y no se equivocaba porque la serie está emitiendo actualmente en Turquía su cuarta temporada con el mismo éxito que las tres anteriores.

Su Burcu Yazgı Coşkun ha sabido dotar de gran personalidad a Asiye. Muchos de sus seguidores se preguntan si la actriz es una chica tímida, introvertida y tranquila como la joven a la que interpreta en la pequeña pantalla pero hay diferencias importantes entre ellas. "Soy más enérgica que ella. Por supuesto, también tenemos características similares. Asiye, por ejemplo, es fría con las personas que no conoce y muere por aquellos a quienes ama", aseguraba, refiriéndose al rasgo que ambas tienen en común.

Una de las tramas más seguida de su papel en la ficción es la bonita historia de amor que vive junto a Doruk, personaje interpretado por Onur Seyit Yaran. La actriz ha explicado que no le preocupó en ningún momento la compatibilidad con su compañero ya que, desde el primer día, el guapo intérprete, de 28 años, habló con ella sobre su relación en la serie para decirle que "será bonito, creo que funcionará, tenemos suficiente energía". Por su parte, Su Burgu confesaba que "no era tan consciente de ello. Pero, por supuesto, no tenía miedo. Entonces, lo que dijo Onur se hizo realidad y me sentí muy feliz".