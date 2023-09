Así es Melisa Minkari de 'Hermanos': actriz gracias a su pasión por 'Harry Potter' y familiar de una celebrity

Hermanos continúa con su paso triunfal y con una legión de fans que no se pierden ni un solo segundo de su serie favorita. Entre los secretos del éxito de esta ficción están las adictivas tramas y la autenticidad con la que los artistas dan vida a sus personajes.

La ficción otomana está dando a conocer a una nueva generación de jovencísimos actores turcos que están llamando la atención del público por las grandes interpretaciones que realizan pese a su corta edad. Una de las figuras que más está llamando la atención es Melis Minkari, a los que los seguidores conocen como Aybike, prima de los Eren en la ficción, y a la que vamos a conocer con más detalle.

En Hermanos Melis da vida a Aybike, la segunda hija de Şengül (Fadik Sevin Atasoy) y Orhan Eren (Cüneit Mete) y hermana de Oğulcan (Cihan Şimşek). Su vida cambia por completo cuando sus primos Kadir (Halit Özgür Sarı), Ömer (Yiğit Koçak), Asiye (Su Burcu YazgıCoşkun) y Emel (Aylin Akpınar) llegan a vivir al gallinero. Momento en el que su madre logra meterla en un colegio de élite.

Se trata de un personaje que despierta sentimientos encontrados, o la amas o no la soportas, porque no se presenta como una chica ni cariñosa ni extrovertida. Aybike es una joven con una gran inseguridad por pertenecer a una familia humilde y que no puede evitar sentir celos de su prima Asiye, a la que considera más guapa, lista y exitosa que ella. Pero si hay algo que nos encanta y que nos tiene muy enganchados a su personaje es su historia de amor con Berk (Recep Usta) llena de idas y venidas.

El mágico motivo que la llevó a ser artista

Melis nació el 20 de agosto de 1998 en Estambul. Y podríamos decir que su vocación como actriz vino como por arte de magia ya que supo que quería dedicarse al mundo de la interpretación mientras veía la saga de Harry Potter, sus películas favoritas de la infancia.

Mientras disfrutaba de las cintas se imaginaba a ella misma participando en ellas. "Supongo que así fue como la idea se instaló primero en mi mente, y luego se quedó para siempre”, explicaba hace unos meses en una entrevista con el periódico Hürriyet.

Desde niña tuvo claro que quería ser actriz y se ha formado para ello

La joven, de 25 años, tuvo clara su vocación y ya en el colegio comenzó a recibir clases de interpretación. Aunque esto le hacia terminar muy tarde, todo merecía la pena para dedicarse a la profesión de la que, en ese momento, ya estaba profundamente enamorada. "Aunque nos quedábamos despiertos hasta la mañana cuando correspondía, nunca me aburría ni me cansaba en esos cursos, al contrario, siempre me sentía viva. Amo este trabajo", afirmaba con rotundidad.

Tras graduarse en la escuela secundaria en el colegio Terakki, continuó haciendo cursos de actuación en diferentes agencias privadas y completó el curso de Actuación Profesional en el Dialog Lecture Communications. Además se licenció en el Departamento de Cine de la Universidad de Bilgi. Hoy en día, prosigue formándose en interpretación en el Craft Acting Workshop, estudios que comenzaba en febrero de 2016.

Un estreno como actriz por todo lo alto y una hermana famosa

Su debut profesional llegaba en 2021 y lo hacía por la puerta grande ya que interpretar a Aybike en 'Hermanos' ha sido su primer trabajo como actriz. Meterse en la piel de la joven Eren le ha valido grandes elogios de crítica y público y le ha dado una gran popularidad. Pero Melis no es la única celebridad en su familia, la intérprete comparte ese honor con su hermana mayor, Merve Minkari Tunçay, una famosa terapeuta con gran reconocimiento en Turquía a quien está muy unida.

Gran complicidad con su compañero de Hermanos

En la ficción, Melis desprende tanta química con Recep Usta, que da vida a Berk, su novio en la exitosa serie, que no tardaron en surgir los rumores de un posible romance entre ellos. Pero, para disgusto de sus fans, que han bautizado a la pareja como AyBer y que les encantaría que ese amor traspasara la pantalla, los dos actores son solo grandes amigos, tanto dentro como fuera del set de grabación.

Inconformista y decidida

Melis Minkari se define como una persona que no soporta las injusticias y a la que le cuesta mucho lidiar con el fracaso, además de ser alguien con mucha determinación a la hora de alcanzar sus objetivos en la vida. La joven artista habla inglés de manera fluída y se dedica a la música como un pasatiempo.

Ha cumplido un sueño pudiendo compartir pantalla con jóvenes y experimentados actores en Hermanos y su deseo ahora es poder darle vida algún día a un personaje malvado y complicado. Desde luego que, con su talento, no habrá nada que se le resista y logrará lo que se proponga.