Avance de los capítulos de esta semana Alta tensión y mucha emoción en 'Hermanos' con una muerte, un chantaje y un inesperado acercamiento No te pierdas las nuevas tramas que les esperan a la familia Eren en su historia de lucha y superación

Los fans de Hermanos siguen con el corazón en un puño por el cariz que están tomando los acontecimientos. Las tramas nunca dejan a nadie indiferente en la exitosa ficción y consiguen sorprendernos capítulo a capítulo. Si eres de los que estás enganchado a la serie y no ves el momento de que llegue esta noche y mañana para saber cómo se sigue desarrollando la historia, que no puede estar más interesante, te aliviamos la espera.

Comienza la venganza en 'Hermanos': Sengül y Akif se unen contra Ahmet

Aquí va un avance de lo que vas a poder ver y ¡prepárate! porque llegan fuerte con dos capitulos llenos de amor, emoción, muchas lágrimas, traiciones, chantajes y una verdad que, poco a poco, va saliendo a la luz aunque algunos traten de ocultarla.

La semana pasada éramos testigos de cómo Sevval tenía encerrada a la señora Sevgi, su suegra, varios días en un cuarto ubicado debajo de la piscina de su casa. Esta semana Yasmin descubre con horror a su madre y a su abuela en el sótano y se da cuenta de que esta última está muy enferma. Rápidamente madre e hija llevan a la anciana al hospital quien necesita ser atendida de urgencia.

'Hermanos' entra en ebullición: Suzan le confirma a Ömer que Ahmet es su padre biológico

La joven no puede evitar pedirle explicaciones a su madre de por qué estaba la anciana en ese lugar, pero la mujer de Ahmet le da largas y le asegura que se lo explicará en otro momento, tratando de ocultarle que la ha tenido ahí retenida e intentando desentenderse de toda culpa. Pero, aunque no ha obtenido respuesta por parte de su Şevval, Yasmin tiene una fuerte corazonada y no puede creer cómo su madre ha podido tenerla encerrada.

La emocionante despedida de Doruk en 'Hermanos': de su trágico desenlace a la carta del actor

Los médicos informan a la familia de que la señora Sevgi ha ingresado con un infarto y que deben operarla de urgencia. Les advierten de que será una delicada intervención a corazón abierto en la que está en juego su vida.

La anciana oculta la verdad de lo sucedido con su nuera y, antes de pasar por el quirófano, se despide de su hijo y de Ömer, quien le pide entre lágrimas que aguante, que aún tienen que recuperar el tiempo perdido y que todavía les quedan muchas cosas por compartir y vivir juntos

Desgraciadamente, Sevgi no es capaz de superar la operación y fallece. El segundo de los chicos Eren no soporta la pérdida de su abuela y se queda completamente desolado. Por su parte, Yasmin, que intentó contar lo que verdad pero fue disuadida por su madre, está muy afectada por permanecer callada sabiendo la realidad de lo sucedido.

Por otro lado, Akif, que nunca pierde oportunidad y aprovecha la mínima, había ido a casa de los Yilmaz y es testigo de cómo sacaban a la señora Sevgi del trastero para llevarla al hospital, momento que ha capturado con fotografías. Un hecho que le brinda la excusa perfecta para chantajear a Şevval y ofrecerle su silencio a cambio de dinero.

Yasmin y su padre Ahmet se acuerdan de Sevgi y hablan de ella mientras la joven no es capaz de olvidar lo que vio en el sótano. Şevval está harta de que su hija siga llorando la pérdida de su abuela y desea que se hubiera muerto ella también.

Presa del remordimiento, Yasmin se ve sobrepasada por la situación, se toma unas pastillas para acabar con su vida y llama a Ömer para despedirse. El joven corre a su casa y llega a tiempo de llevarla al hospital y que los médicos puedan estabilizarla.

Ahmet, muy agradecido y emocionado, abraza por primera vez a Ömer y le llama "hijo", ante la incrédula mirada de Sharp y Şevval, protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la semana. ¿Serán capaces de arreglar sus diferencias y comenzarán a tratarse como familia?

Nebahat continúa retando a Asiye

Doruk y Asiye continúan con su bonita historia de amor. El joven lleva a su novia a cenar a casa. Nebahat continúa con su lucha contra la chica, a quien no acepta como pareja de su hijo y, con muy mala intención y para tratar de humillarla, sirve marisco, algo que sabe que la joven jamás ha probado, intentando avergonzarla, alimentos con los que incluso sorprende al chico.

En un momento en el que el muchacho se levanta de la mesa, su madre atacará a su amada una vez más dejándole claro que es poco para su hijo... ¿Se revelará Doruk contra Nebahat en defensa de Asiye o conseguirá la mujer de Akif salirse con la suya y hacer que rompan?