El inolvidable 2023 de Tamara Falcó: de protagonizar la boda del año a estrenar su nuevo ático

La historia de Tamara Falcó es la del triunfo del amor. Después de que la revista ¡HOLA! accediese a la gran boda del año entre la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva el pasado 8 de julio en el Palacio de El Rincón, hacemos un repaso por los que han sido los doce meses más excepcionales en la vida de la hija de Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó.

El año comenzó con un milagro navideño, como lo llamaron en su entorno. Tamara Falcó e Iñigo Onieva se habían reconciliado. Ambos estaban decididos a hacer funcionar su noviazgo, con más determinación que nunca, perdonando de corazón, comprendiendo las debilidades de uno y otro y anteponiendo a todo su amor. Juntos demostraron que lograron superar grandes dificultades y recuperar el tiempo pérdido después de haber decidido darse segunda oportunidad. Después de asistir juntos a la misa del gallo, el 24 de diciembre, Íñigo visitó a Tamara el día 31 en casa de Isabel Preysler. Lo que entonces no se sabía era que la diseñadora y el empresario habían hecho las paces y querían celebrar la llegada del Año Nuevo juntos.

Después de que ¡HOLA! anunciase su reconciliación, la pareja se escapó a un idílico rincón del Polo Norte, Laponia, lejos del mundanal ruido que había supuesto su segunda oportunidad. A partir de entonces se sucedieron las cenas, las escapadas y las citas románticas. Volvieron a retomar sus planes de boda. Primero dieron una fecha de boda , el 17 de junio, que luego cambió al 8 de julio por necesidades familiares. Al estrés propio de una novia y los preparativos se sumó la fiesta de pedida en casa de Isabel Presyler a tres meses de su boda. Una velada íntima, a la que acudieron solo 25 asistentes , y en la que se conocieron ambas familias después de todo lo que había pasado.

A continuación vinieron las despedidas unas de ellas a Portugal, lo que no esperaba a la vuelta de su viaje es haberse quedado sin vestido de novia a tres meses de su boda. La firma Sophie et Voilà lanzó un comunicado para anunciar que no iba a diseñar el vestido de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, sorprendida, explicó a ¡HOLA! en exclusiva que se había enterado por la prensa de esta decisión. A partir de entonces comenzó una contrarreloj en busca del mejor diseñador para su vestido y la elección fue rápida y clara. "Tenemos vestido", anunció al regresar de un viaje a Nueva York y desveló que Wes Gordon, director creativo de la firma Carolina Herrera, diseñaría su traje de novia y tendría la creación lista en menos de mes y medio.

Llegó la boda y pudimos conocer el secreto mejor guardado de la novia. El vestido de la ceremonia fue un traje digno de una princesa que se inspiró en "en la rica herencia de Tamara y su familia". Y como es habitual Tamara eligió un segundo vestido para la celebración de organza de seda y con volantes en cascada en color champán. Una novia de cuento con los diseños tal y como ella buscaba. Su boda duró tres días, vivieron la mágica celebración rodeados de sus familias y amigos, 400 invitados, y el 'sí, quiero' se convirtió en el gran acontecimiento del año. Sus primeras palabras expresaban la dicha de la hija de Isabel Preysler. "Quiero que el matrimonio dure toda la vida y que sea muy bonito. Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a Dios y a que los ángeles nos han llevado sobre sus alas".

Si su boda fue impresionante no menos lo fue su luna de miel que duró prácticamente un mes y recorrieron Sudáfrica, Zambia y Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa. Sus ganas de pasar tiempo juntos les embarcaron en muchos más viajes en lo que va de año, entre ellos París, Roma, Copenhague o la Costa Amalfitana en Italia. Cuando está a punto de concluir el mejor año de su vida, Tamara ha comenzado una nueva etapa tras irse a vivir con su marido a su lujoso ático dúplex muy cercano a Puerta de Hierro, la exclusiva zona de Madrid donde reside Isabel Preysler.

La hija de Isabel Preysler no puede estar más contenta de haber dado el 'sí, quiero' y en más de una ocasión ha manifestado sus ganas de ser madre."Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy supercontenta, por ahora todo bien". La diseñadora dejó claro que no tiene ningún problema de fertilidad pero al ser un método natural tarda mucho tiempo, no es inmediato".