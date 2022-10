Iñigo Onieva reaparece: 'Pido de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta'

Iñigo Onieva ha reaparecido públicamente este domingo por la tarde después de algo más de dos semanas alejado de los focos, en las que eran las primeras declaraciones que hacía el empresario desde que se confirmara el fin de su relación con Tamara Falcó. A las puertas del restaurante donde había almorzado con su círculo más íntimo, el ex de la marquesa de Griñón ha querido en primer lugar "pedir respeto para mi familia, mi madre y mis hermanos", comenzaba diciedo. "Siento mucho que estén pasando por esto y tengan que sufrir las consecuencias porque no se lo merecen", apostillaba.

Loading the player...

"Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta, es algo que me tiene totalmente destrozado, y me arrepiento de haberla hecho daño y haberla fallado. Si ya es duro de por sí haberla perdido esta repercusión mediática lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar. No he ido a ninguna fiesta, ni tengo nada, de nada", ha manifestado.

VER GALERÍA

"Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, mis amigos íntimos que sin el apoyo de ellos, de mi equipo y socios en Lula no habría podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera. Lo único que quiero es que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solo personas que cometen errores. Gracias por estar aquí en domingo, a los periodistas que me han defendido, a los que no también porque hacen su trabajo... pero ruego encarecidamente ese respeto hacia mi persona, trabajo y familia. Muchas gracias. No tengo más que decir", concluía un Iñigo Onieva que declinaba en todo momento responder a las preguntas de los reporteros.

VER GALERÍA