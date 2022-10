Iñigo Onieva rompe su silencio en un segundo comunicado y desvela dónde se encuentra desde su ruptura

¿Dónde está Íñigo Onieva? Esta era la pregunta del millón desde que el empresario y Tamara Falcó rompieran su relación con. Algunas fuentes decían que estaba recluido en casa roto de dolor, mientras otras apuntaban a que se había dedicado a salir de fiesta por Madrid para olvidar las penas. Las especulaciones han hecho que los abogados del protagonista envíen un comunicado aclarando la situación actual de su cliente. “Íñigo Onieva no acudió el pasado fin de semana a ninguna discoteca, sala de baile, sala de fiesta y similar, sino que ha permanecido en todo momento en su lugar de residencia actual acompañado por su entorno más cercano y su familia, que siempre se han mantenido alejados del foco mediático. Dichas informaciones no solamente son rotundamente falsas, sino que no se corresponden a la realidad”, explica el escueto comunicado que se hizo público ayer en el programa Fiesta.

El pasado 23 de septiembre vimos a Íñigo Onieva por última vez. El madrileño, de la mano de su entonces novia, desmentía ante los micrófonos la supuesta infidelidad que había salido a la luz gracias a un vídeo. “Es una lástima que siempre haya gente que quiera destrozar nuestra relación, he ido a ese lugar varias veces y esas imágenes son 2019”, explicaba tajante el empresario. Sin embargo, Onieva terminó confesando la deslealtad a su prometida, que no dudó en terminar la relación y cancelar su compromiso. Esta misma semana hemos visto el traslado de las pertenencias de Íñigo del piso que compartía con Tamara, al chalet de La Moraleja donde vive su madre. Uno de los tragos más amargos tras una ruptura.

La familia y los amigos más cercanos del madrileño estarían apoyándole en estos momentos tan complicados. El comunicado de su equipo de abogados se convierte en la segunda información oficial que tenemos del protagonista de esta historia, ya que sus hermanos y su madre se muestran muy herméticos con la prensa y evitan dar declaraciones. En el lado contrario se encuentra su ex, Tamara Falcó, que reapareció públicamente en un evento entre vítores y aplausos. La hija de Isabel Preysler agradeció todas las muestras de cariño que había recibido desde su ruptura, mientras los medios de comunicación se agolpaban intentando captar sus primeras declaraciones.

Tamara confesaba que tras ver el polémico vídeo de su ex con otra mujer, decidió apostar por él hasta que “realmente vi que era verdad”. La Marquesa de Griñón explicaba que la confianza es la base de cualquier relación: “Yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí la base es la confianza”, y añadía que Íñigo había abusado de su confianza. Es entonces cuando la socialité confiesa que le preguntó directamente si le había sido infiel. “Me da igual si han sido seis segundos y un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo”, fue entonces cuando Íñigo confiesa y la relación termina para siempre.