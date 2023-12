María Pedraza y Jason Fernández, ¿habrá boda en 2024? No te pierdas la misteriosa respuesta de la actriz La protagonista de 'Toy Boy', que ha lucido un impactante cambio de look, ha hablado maravillas de su novio

El año está a punto de terminar y toca hacer balance de estos 12 meses. En el caso de María Pedraza, recordará el 2023 por ser un año agridulce, ya que ha vivido los momentos más felices pero también los más duros. "El balance es positivo, dentro de las cosas que nos van pasando que las vamos sorteando", ha dicho la actriz de Toy Boy y Awareness. Al preguntarle si hay algo que borraría de este año, ella lo tiene claro: "Sí, el fallecimiento de mi padre, eso sí". Al final las pérdidas son las pérdidas... pero aún así sé que seguro estará en un lugar bonito", dijo visiblemente emocionada.

- María Pedraza se despide de su padre: 'Mi corazón siempre será tuyo'

La actriz madrileña, de 27 años, tiene claro que la vida es un aprendizaje y todas las cosas que nos suceden siempre nos enseñan algo. En su caso, ha experimentado en primera persona lo que es enfrentarse a una pérdida tan dura en un momento en el que su corazón estaba volviendo a sonreír gracias a la llegada de Jason Fernández. El actor de series como Libertad o Alba y 'chico Almodóvar' en la película Extraña forma de vida se ha convertido en su otra mitad y desde que se confirmó su romance se han vuelto inseparables.

- Los impresionantes posados de María Pedraza desde la playa junto a Jason Fernández

La pareja está viviendo una etapa muy bonita. Eso sí, aunque en el mundo virtual suelen compartir imágenes de lo más románticas, en actos públicos por el momento prefieren mantenerse discretos. Así lo han vuelto a demostrar esta semana al acudir al estreno de La sociedad de la nieve, la nueva película de Juan Antonio Bayona.

Feliz y enamorada

Los actores acudieron juntos, sin embargo, a la hora de posar en el photocall prefirieron hacerlo por separado. Eso no impidió que María le dedicara unas preciosas palabras a su chico, asegurando que: "Es increíble... al final, cuando vamos aprendiendo en la vida y pasando experiencias, es muy bonito encontrar a alguien con quien hablas el mismo idioma".

- Jason Fernández habla por primera vez sobre su relación con María Pedraza

La que fuera protagonista de éxitos como Élite o La casa de papel reconoció que no pensaba que iba a vivir una historia así pero "eso es el no tener perspectiva y fluir con la vida". De Jason dice que "es bello por dentro y por fuera" y que le ha ayudado a cambiar la idea que tenía del amor. "Sí, y también yo creo que un poco la forma en la que María ha madurado. Es inevitable, vamos cumpliendo años... y es más la perspectiva que tiene una misma a la hora de ver el amor y la vida".

- María Pedraza cambia de look e impacta con un cañero 'rubio tiramisú'

¿Habrá boda?

Durante su aparición en Madrid, la actriz sorprendió al asegurar que se imagina casándose y quién sabe si el 2024 será el año en el que la veamos vestida de blanco. "No sé, no tengo ni idea... dejo que la vida me sorprenda", dijo dejando en el aire si dará un paso más en su relación con Jason Fernández. Además, dijo con una gran sonrisa que si su novio le pide matrimonio no dudaría en decirle que sí: "¡Hombre, claro, por supuesto!".