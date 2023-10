Jason Fernández habla por primera vez sobre su relación con María Pedraza entre piropos y muy ilusionado

Loading the player...

Fueron una de las parejas sorpresa del verano, y parece que la relación entre María Pedraza y Jason Fernández está cada día más consolidada. Lo cierto es que los actores no han escondido su amor: les hemos visto disfrutando de varias escapadas, en fotos que incluso ellos mismos han compartido con sus seguidores. Pero, hasta ahora, habían preferido no pronunciarse al respecto. Sin embargo, el intérprete ha roto si silencio con unas románticas declaraciones, sin escatimar en piropos para su chica, a quien define como "una niña preciosa". Visiblemente ilusionado, asegura que María le da "vida" y, a juzgar por sus palabras, están atravesando una etapa muy feliz juntos. Dale al play y no te lo pierdas.

