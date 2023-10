María Pedraza comparte las fotos más románticas con su novio desde la Costa Brava

Este 2023 está siendo un año de cambios para María Pedraza, y no solo nos referimos a su inesperada melena rubia con la que impactó días atrás, también a una aventura que ha ocupado nuestras líneas en más de una ocasión. Después de estrenar un traje sexy en su paso por Miami y de reinterpretar el look más clásico de Audrey Hepburn, este fin de semana ha compartido con sus 11 millones de seguidores que sigue estando muy enamorada de un actor español. Hace semanas que la vimos compartiendo con el mundo que estaba ilusionada con su nuevo amor, y con la llegada del otoño, parece que su relación continúa creciendo, así lo demuestran estas imágenes que no han pasado desapercibidas ante nuestros ojos.

Su ruptura con Aléx Gonzalez dio mucho de qué hablar en los últimos meses, pero según vemos, la que triunfó en Élite y se pasea por las alfombras rojas de los Festivales de Cine internacionales, ha vuelto a confiar en el amor, y no se trata de un amor de verano. Una historia de lo más discreta que según hemos sabido llevaba cocinando a fuego lento con Jason Fernández, el gran afortunado que ha conquistado su corazón. Meses después de viajar a Tarifa e Ibiza para disfrutar de las vacaciones, posan así de cómplices en una escapada a la Costa Brava lejos del foco mediático asegurando que todo va por buen cauce.

Abrazados, besándose, riéndose... Es cierto que últimamente han comentado en las ruedas de prensa que han tenido lugar las últimas semanas que estaban muy felices, pero estas instantáneas captadas con sus teléfonos móviles demuestran que están viviendo una de las etapas más bonitas de sus vidas. Y es que no solo comparte con María su pasión por la interpretación, el madrileño de raíces inglesas (¡ha sido 'chico Almodovar'!), también adora la industria de la moda, algo les ha unido aún más.

Ellos son el perfecto ejemplo de que tener abierta la puerta puede traer bonitas sorpresas, y en este caso, el amor siempre triunfa. Poco a poco han ido desvelando los diferentes planes que hacen en pareja, baños en el mar, sesiones de mascarillas frente al espejo, planes gastronómicos... Aún es muy pronto para dar un paso más, pero quizás, en un tiempo, podrían sonar campanas de boda. Mientras tanto, nos quedamos con estas fotografías que resumen a la perfección la conexión que sienten los actores.