La tierna imagen con la que Dani Fernández anuncia que ha sido padre y el curioso nombre de su hija

La fotografía con la que el cantante Dani Fernández, de 31 años, ha comunicado que ha sido padre por primera vez no puede ser más tierna. El intérprete, excomponente del grupo Auryn, ha tenido una niña junto a su mujer Yarea Guillén, de 24 años, con quien se casó en mayo de 2022. “He tardado un poco en subir este post porque sabéis que no me gusta hablar mucho sobre mi vida fuera del escenario. Quería deciros que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida al lado de mi pequeña Belice, que es una niña increíble y que ya estos primeros días me ha robado el corazón” escribe mostrando un instante en el que tiene a su bebé sobre su pecho.

“Pídeme que voy a estar cediendo a todo lo que te haga disfrutar. Y cuando algo se desarme solo tienes que avisar” escribe Dani. Explica además que se pasará un tiempo disfrutando de esta etapa recién estrenada como padre primerizo y que por eso estará un tanto ausente en sus perfiles. “Perdonad si no os contesto porque ahora solo puedo estar mirando embobado a los ojos a mi hija” apunta. Envía además unas palabras a su mujer que “si ya creaba canciones increíbles, ahora se ha pasado el juego creando lo más especial de nuestras vidas”.

Revela en estas tiernas palabras el intérprete el nombre que han escogido para su niña, sin duda algo inusual. Belice es uno de los países que se ubican en Centroamérica y se dice que este nombre procede de la cultura maya, por lo que este sería su origen. Sin duda es original. La llegada de Belice ha llenado de felicidad a la pareja que anunciaba la pasada primavera que estaba esperando su primer bebé. “¡Baby is coming!” escribía el intérprete justo cuando acababa de celebrar su primer aniversario de boda.

Un año y medio de matrimonio

Dani y Yarea se dieron el “sí, quiero” en una inolvidable ceremonia celebrada al aire libre el 22 de mayo de 2022 a la que acudieron numerosos rostros conocidos como Ana Guerra y su pareja, el actor Víctor Elías, David Otero, Alfred García y Diego del grupo Funambulista, entre otros. No faltó en la ceremonia la buena música, así como las actuaciones en directo, dos de ellas protagonizadas por los propios novios que se animaron a cantar Vértigo, Clima Tropical y Bailemos (del propio Dani) y Emborracharme de Lori Meyers.

La carrera de Dani Fernández comenzó con la boyband Auryn, grupo que obtuvo una larga lista de éxitos a lo largo de siete años. Después de la separación de los componentes, en 2016, Dani comenzó a trabajar en solitario presentando varios singles que se incluyeron en un primer disco titulado Incendios (2019). Su segundo disco llegó en 2022 con el nombre de Entre las dudas y el azar, que obtuvo el disco de oro y platino por la cantidad de ventas en España. En 2022 Dani recogió el premio Ondas al ser considerado “fenómeno musical del año” y en 2023 un premio Ídolo en la categoría de música.