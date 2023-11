La familia de Matthew Perry hace realidad su mayor deseo

A finales de octubre la noticia conmocionaba al mundo. Matthew Perry, el mítico Chandler Bing de Friends, moría a los 54 años dejando a los seguidores de la serie de culto desolados. Las inquietudes del actor se recordaban en las declaraciones que han hecho amigos y familiares que han destacado el lado más personal y generoso del intérprete. Es uno de sus sueños el que ahora se ha hecho realidad, un objetivo que desgraciadamente el actor no pudo cumplir en vida. La fundación Matthew Perry nació solo seis días después de la muerte del actor con el propósito de ayudar a quienes, como él, luchan contra las adicciones. El intérprete nunca escondió que fue adicto a diversas sustancias, un problema con el que tuvo que lidiar durante muchos años y que marcó sin duda los momentos más duros de su vida.

“Cuando muera no quiero que Friends sea lo primero que se mencione, quiero que sea que haya ayudado a los demás. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo” dijo en noviembre de 2022 en el podcast Q With Tom Power. Una cita que se incluye en la presentación de la organización que manifiesta además cuál es su objetivo. “La adicción es demasiado poderosa para que cualquiera pueda derrotarla solo. Pero juntos, algún día, podemos vencerla” apunta el texto. Han sido sus familiares quienes han puesto en marcha una iniciativa de la que han hablado poco después del día de Acción de Gracias.

Coincidiendo con el Giving Tuesday, que se celebra en Estados Unidos como un día para participar en proyectos solidarios, han emitido un comunicado expresando sus intenciones. “Es importante para nosotros, como familia, honrar el legado de Matthew. El potencial que tiene la Fundación Matthew Perry para ayudar a quienes padecen esta enfermedad es algo que estamos orgullosos de traer al mundo” explicaron para animar a la gente a hacer donaciones. “Identificar la adicción como una enfermedad, abordar los estigmas que impiden que las personas busquen y accedan a la atención, y abogar ferozmente por un tratamiento mejor y más equitativo” son algunas de las cuestiones que quiere abordar la asociación.

Numerosos ingresos en rehabilitación

Perry nunca ocultó los demonios personales contra los que luchó toda su vida. Al tiempo en que crecía su popularidad, lo hacían sus problemas. En su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible) señalaba que en las diez temporadas que la serie estuvo en antena solo estuvo sobrio en el rodaje de la novena. No sabía el actor cómo salir de la espiral en la que se vio envuelto y que le llevó a ingresar hasta en 15 ocasiones en centros de rehabilitación. Esta situación le provocó muchos problemas de salud, pues llegó a estar en coma e ingresado durante cinco meses en el hospital. Tuvo problemas de colon (lo tenía muy dañado debido al abuso de estupefacientes) y tuvo que llevar una bolsa durante nueve meses. A consecuencia de tantos problemas, Matthew Perry tiene 14 cicatrices repartidas por el cuerpo.

Sus compañeros de reparto Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courtney Cox (Mónica), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross) se convirtieron en un gran apoyo para el actor en esta situación. En el especial emitido por HBO Max él destacó lo mucho que siempre le ayudaron. El grupo de actores que marcó toda una época ha lamentado mucho la prematura muerte de su amigo.