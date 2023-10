Descubre el desconocido vínculo que unía a Matthew Perry con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá

El mundo entero sigue en estado de shock por la repentina muerte de Matthew Perry a los 54 años. Son muchos los colegas de profesión, fans devotos y amigos los que han querido dar un último adiós al popular Chandler Bing a través de sus perfiles públicos con sentidos mensajes repletos de cariño. En el último grupo, el de los amigos, se encuentra el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero, ¿cuál es el vínculo que unía al político con el intérprete?

A pesar de que el artista nació en Massachusetts (Estados Unidos), cuando sus padres se divorciaron siendo él muy pequeño se trasladó a Ottawa (Canadá) con su madre. Suzanne era periodista y durante varios años trabajó en el gabinete de prensa y comunicación de Pierre Trudeau (progenitor de Justin y ex Primer Ministro de Canadá). Matthew y Justin fueron a la misma escuela y estuvieron muy unidos durante su infancia.

Cuando crecieron sus caminos tomaron rumbos muy diferentes, el protagonista de Friends se mudó a Los Ángeles (California) para perseguir su sueño de ser actor y Justin ingresó en la universidad. Sin embargo, nunca perdieron el contacto. En 2017, durante una entrevista en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live, Matthew reconoció que en el pasado llegó a ser muy cruel con el dirigente. “Le pegamos porque era muy buena en el deporte y nosotros no. Era pura envidia. Fue terrible, yo era un estúpido. Aunque creo que eso fue la clave para darle fuerzas para convertirse en Primer Ministro”.

Una anécdota que sacó una sonrisa a Trudeau que le propuso la revancha haciendo un simpático guiño a uno de los capítulos de Friends. “Lo he pensado y sabes una cosa, ¿quién no ha querido pegar a Chandler?”. Una guante que la estrella de Fool Rush In no recogió haciendo gala de su sarcástico sentido del humor. “Creo que voy a declinar la oferta dado al ejército que ahora tienes a tu disposición”.

Unos bonitos recuerdos, que, con toda seguridad, Justin Trudeau siempre atesorará en su corazón. “La muerte de Matthew es triste e impactante. Nunca olvidaré nuestros juegos en el patio del recreo y todas esas bromas que nos hacíamos. Gracias por todas las risas. Todo el mundo te echará de menos”.

En las últimas horas, los escenarios más emblemáticos de Friends se han convertido en un lugar de peregrinación para los seguidores de la comedia de Warner. La fachada del apartamento de Nueva York de los protagonistas y el café Central Park se han llenado de flores y velas para honrar la memoria del querido y malogrado Chandler Bing.

