La curiosa historia de cómo Jennifer Aniston consiguió su papel en 'Friends'

Friends es una serie intergeneracional. Posiblemente, una de las claves del éxito de la popular comedia de Warner es el magnífico elenco coral protagonista encabezado por Jennifer Aniston (Rachel Green); Matt LeBlanc (Joey Tribbiani); Lisa Kudrow (Phoebe Buffay); David Schwimmer (Ross Geller); Courteney Cox (Mónica Geller); y el malogrado Matthew Perry (Chandler Bing). Los seis consiguieron que la química y la buena sintonía fuera más allá de la pequeña pantalla, formaron una familia unida y transmitieron a sus fans ese cariño incondicional en cada uno de los episodios.

Pero, ¿sabías que Jennifer Aniston estuvo a punto de decir que no a su personaje? Tal y como han relatado en una entrevista con The Hollywood Reporter los creadores de la ficción, David Crane y Marta Kauffman, la actriz, que el próximo 11 de enero celebrará su 55 cumpleaños, ya había firmado un contrato para aparecer en la serie de la CBS Muddling Through, donde daba vida a Madeleine Drego. Como la artista no sabía qué acogida iba a tener ese proyecto entre el público, pensó que Friends podría ser su plan B si las cosas iban mal.

David y Marta decidieron entonces tramar un plan para que las audiencias de su competidor, que se estrenó dos meses antes, no fueran buenas. “Las primeras semanas que emitieron Muddling Through hicimos que pusieran en la NBC en el mismo horario las películas de Danielle Steel (unos romances muy populares en la década de los 90 en Estados Unidos) para que así no le encargaran más capítulos”. Una treta que acabó funcionando porque Muddling Through fue suspendida en su primera temporada y Jennifer Aniston quedaba completamente libre para rodar con ellos.

Sin embargo, pronto otra tentación llamó a la puerta de la actriz: Saturday Night Live. En aquella ocasión, Jennifer Aniston no tuvo ninguna duda en rechazar la oferta porque prefería centrar su carrera profesional hacia trabajos en cine y series de televisión. Eso sí, a lo largo de los años ha acudido como invitada al late show protagonizando sketches y parodias de lo más divertidas.

Finalmente, durante una década, Jennifer Aniston abrazó por completo a Rachel Green, una muchacha un tanto caprichosa, pero de buen corazón que con ayuda de su grupo de amigos consigue su sueño de ser una mujer independiente, trabajar en la industria de la moda, e, inesperadamente, enamorarse de Ross. Un trabajo que fue su saltó a la fama y que también la convirtió en una de las intérpretes mejor pagadas de Hollywood, llegando a cobrar un millón de dólares por capítulo en las dos últimas temporadas.

Jennifer Aniston no fue el único nombre que los productores y encargados de casting barajaron para dar vida a Rachel Green. Entre las candidatas también estaban Jane Krakowski (Ally McBeal); Tea Leoni (Madam Secretary); e, incluso Courteney Cox que inicialmente no audicionó para ser Mónica, sino su compañera rubia.

