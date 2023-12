Jennifer Aniston y Reese Witherspoon: las hermanas de ‘Friends’ que se convirtieron en amigas inseparables Además de una estrecha amistad, también comparten éxito en 'The Morning Show'

En el reluciente mundo de Hollywood, donde las relaciones pueden ser efímeras, también se forjan amistades que perdura en el tiempo como el estrecho vínculo entre Jennifer Aniston y Reese Witherspoon que formaron hace ya más de dos décadas. Estas dos estrellas de la pantalla han hablado de su amistad, que va más allá de la pantalla y que surgió en el rodaje de Friends, convirtiéndose así en un ejemplo de apoyo mutuo en una industria conocida por sus desafíos y cambios constantes.

La conexión entre ellas surgió durante los días de grabación de la icónica sitcom neoyorquina, donde Aniston brilló como Rachel Green. Reese Witherspoon hizo una memorable aparición en la serie como la hermana menor de Rachel, Jill Green. Este último personaje fue esporádico aunque muy recordado por los fans de la serie. A pesar de la buena acogida, Whitterspoon confesó en una ocasión que no quiso volver a interpretar ese personaje porque le aterrorizaba rodar con público como exigía Friends.

A medida que los años han pasado, la amistad entre estas talentosas intérpretes ha evolucionado y se ha fortalecido, convirtiéndose en un testimonio de la verdadera conexión que pueden formar los colegas de la industria del entretenimiento. Las dos actrices, con motivo de la nueva temporada de la serie de Apple TV+,The Morning Show, que ambas protagonizan, han hablado de lo que supone conservar una amistad desde hace tanto tiempo, y sobre todo, cómo se han apoyado la una en la otra pese a que los retos que les han ido surgiendo hayan estado llenos de altibajos.

Ambas han atesoran proyectos de gran éxito en sus respectivas carreras, como The Good Girl para Aniston o Big Little Lies para Witherspoon, pero los caminos las han acabado por unir de nuevo. La química entre ellas en la pantalla ha sido elogiada por críticos y seguidores, y muchos atribuyen esta dinámica excepcional a su auténtica amistad fuera de la cámara. Aunque no es fácil separar el trabajo de la amistad, las estadounidenses nos han demostrado que es posible con trabajo y perseverancia. "Desde el primer día en que nos conocimos en Friends, hubo una conexión especial. Pero lo que es aún más asombroso es cómo esa conexión ha crecido y evolucionado. Somos mucho más que colegas; somos amigas, confidentes y nos apoyamos mutuamente", afirmaba Aniston en la revista Variety.

Aniston y Witherspoon no solo comparten programa, sino que comparten momentos significativos en sus vidas personales. Desde celebraciones de cumpleaños hasta eventos importantes, las dos amigas han estado presentes la una para la otra, construyendo una amistad lejos de Hollywood. Han sido un apoyo fundamental en los momentos difíciles y han compartido las alegrías de los triunfos, "amores y desamores" consolidando aún más su conexión única. Siempre se han mostrado en eventos públicos, como galas y estrenos, compartiendo risas y gestos complices y cercanos.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon son un ejemplo inspirador de una amistad duradera que ha evolucionado desde la pantalla de televisión hasta el mundo real. "Es sólo respeto mutuo y años de experiencia. ¡Y creo que ambos estamos incrédulos de que todavía estemos dando vueltas! Que todavía estemos trabajando a este nivel es un gran privilegio. Es un honor poder contribuir a algo que realmente habla del mundo en el que vivimos hoy en día." reflexionaba en Variety la actriz Witherspoon.

