De Sofía Vergara a Nicole Kidman: 10 actrices que han sabido reinventarse a los 50 años

Cuentan con una admirable y larga trayectoria en cine y televisión, incluso algunas de ellas han logrado el mayor honor en Hollywood, el Oscar y el Emmy, pero cumplida la edad de oro, los 50, cuando los papeles para mujeres de mediana edad comienzan a escasear en el cine, han sabido reinventarse y adaptarse a la nueva norma que triunfa: internet + televisión. Sofia Vergara, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Kate Winslet, Calista Flockhart, Demi Moore, Julia Roberts y Naomi Watts son mujeres que han nacido hace casi medio siglo o más y son las reinas del streaming.

-Así ha sido la historia de amor de Doruk y Asiye en ‘Hermanos’: de sus complicados inicios hasta su trágico final

Han conseguido dejar atrás el mito de que a partir de una determinada edad no hay oportunidades para las actrices y han demostrado que son ellas las que están triunfando. Reese Witherspoon supo ver el nuevo modelo de negocio y siguió el consejo que le dio su madre: si quieres algo, hazlo tú misma. Ella fue una de las primeras actrices de Hollywood que se atrevió, fundó su propia productora y junto a Nicole Kidman entendió la nueva forma de ver cine y televisión a la carta. La irrupción de las plataformas de streaming favorecieron el aumento de producción de cine y series y ellas supieron hallar la fórmula del éxito.

Reese Witherspoon es una de las pioneras en este mágico mundo de las series y es quién logró acabar con la brecha salarial entre actores y actrices en Big Little Lies y el resto de series de HBO. Aún no ha cumplido los 50, tiene 47 años, pero posee una amplia experiencia en el mundo de la televisión y supo ver cómo convertir a las mujeres de mediana edad en protagonistas de la pequeña pantalla. Fundó su propia productora en 2016, Hello Sunshine, responsable de éxitos como Big little lies, Little fires everywhere o The morning show, y vendió parte de ella por aproximadamente 800 millones de euros convirtiéndose en una de las actrices más ricas del planeta. La estrella de Una rubia muy legal también ha sido productora de la serie protagonizada por Octavia Spencer, Truth Be Told, y ha ofrecido buenas noticias para los amantes de Big Little Lies, ya que ha confirmado que habrá una tercera temporada.

-Apple, Harper, Ava... ¡las hijas de las 'celebrities' se hacen mayores!

Nicole Kidman, estrella de grandes producciones como Big Little Lies, The Undoing, Nueve perfectos desconocidos o Expatriadas, confiesa que años atrás llegó a pensar que había llegado el momento de retirarse. La oportunidad llamó a su puerta y de la mano de Reese Witherspoon desembarcó en televisión y produjo esta serie Big Little Lies para HBO que fue un éxito rotundo. Luego vinieron The Undoing junto a Hugh Grant, Nueve perfectos desconocidos y Expatriadas, su última ficción dirigida por Lulu Wang, que se centra en tres mujeres extranjeras y afincadas en Hong Kong marcadas por una tragedia. La ganadora del Oscar, además, tiene pendiente el estreno de la película A family affair en Netflix, una comedia romántica dirigida por Richard LaGravenese, guionista de Los puentes de Madison, en la que comparte reparto con Joey King, Zac Efron, Kathy Bates y Liza Koshy.

-Nicole Kidman revela que sus hijas aparecen en la nueva temporada de 'Big Little Lies

Sofia Vergara quiso dejar atrás su papel de la exuberante Gloria Pritchett en la comedia Modern Family para abordar un trepidante drama, que ha supuesto todo un reto para la actriz colombiana. Dos años después de haber terminado la serie con la que alcanzó la fama mundial, solo la contrataban para poner voz a algunos personajes en varias películas de animación. Entonces puso remedio a este asunto y decidió producir ella misma su propio proyecto. Su plan más ambicioso era romper con el estereotipo de belleza latina y meterse en la piel de la narcotraficante Griselda Blanco. La actriz colombiana es la productora ejecutiva y protagonista de esta miniserie de los creadores de Narcos para Netflix que ha cautivado a la audiencia. A sus 51 años de edad, la colombiana posee un patrimonio neto de 165 millones de euros, según Celebrity Net Worth, una suma que va en aumento no solo con Griselda, sino también con la firma de moda para Walmart y la marca de belleza Toty, cuyo nombre hace referencia a su apodo.

The Regime es la nueva serie protagonizada por Kate Winslet y una de las grandes apuestas de HBO Max para el 2024. Después de brillantes producciones como Mare of Eastown y Mildred Pierce, la oscarizada actriz británica se sumerge en el papel de una dictadora inglesa tan ambiciosa como inestable, que lidia con la soledad y la paranoia en la cima del poder. Acostumbrada a papeles dramáticos, la estrella de Titanic, de 48 años, se sumerge en esta comedia ácida dirigida por Frank Rich y Will Tracy, dos de los responsables de Succession.

-Kate Winslet confiesa lo mal que llevó la fama después de Titanic: 'Mi vida era bastante desagradable'

Demi Moore ha sido otra de las aplaudidas estrellas de cine que ha decidido probar suerte en la televisión. A sus 61 años, la protagonista de éxitos como Ghost o Una proposición indecente se mete en la piel de Ann Woodward, ua diva que es sospechosa del asesinato de su marido en la serie Feud: Capote vs. The Swans. La exmujer de Bruce Willis ha fichado también por otro proyecto, Landman, la nueva serie del creador de la aclamada Yellowstone, de Kevin Costner, en la que la actriz compartirá protagonismo con Billy Bob Thornton y promete ser uno de los grandes estrenos de la temporada.

Calista Flockhart, la popular actriz de la serie Ally McBeal y esposa de Harrison Ford, ha regresado al mundo de la televisión. Después de más de una década dedicada a su marido y a su hijo, con apariciones esporádicas en Supergirl o Full Circle, Flockhart ha decidido retomar su carrera con un papel dentro del reparto de la serie de HBO, Feud: Capote vs The Swans. En la serie de Ryan Murphy se mete en la piel de Caroline Lee Bouvier, la hermana pequeña de Jackie Kennedy, una mujer que trabajó como decoradora de interiores, estuvo casada hasta en tres ocasiones y era un referente de estilo en la época.

Naomi Watts después de triunfar con El vigilante, otro éxito de Ryan Murphy con el que nos mantuvo en vilo a la audiencia en cada uno de los episodios, y de interpretar a la psiquiatra Jean Holloway en el thriller psicológico Gypsy, la estrella de Mullholland Drive y Lo imposible ha sido otro de los llamados cisnes de Capote. En la serie da vida al personaje de Barbara Cushing, una mujer nacida en el seno de una familia adinerada que se casó en segundas nupcias con el millonario fundador de la CBS William S. Paley y que era conocida por su estilo, además de ser editora de moda en Vogue.

Julia Roberts, la reina de la eterna sonrisa y la comedia romántica en el cine, también se alió con Reese Witherspoon para producir una serie de Apple TV, The Last Thing He Told Me. La ganadora de un Oscar por Erin Brockovich tuvo su segunda experiencia en series tras haber encabezado el thriller psicológico Homecoming, que fue muy aplaudido y tuvo muy buena acogida. Da vida a Heidi Bergman, trabajadora social en Homecoming un centro que ayuda a soldados veteranos estadounidenses a reintegrarse en la vida civil. Años después, cuando ha comenzado una nueva vida, se ve obligada a confrontar su pasado cuando un auditor del Departamento de Defensa cuestiona por qué abandonó y se da cuenta rápidamente de que hay otra historia detrás de la que se ha estado contando a sí misma..

Para muchos siempre será la eterna Rachel Green de Friends, sin embargo después de haber protagonizado comedias en el cine como Marlee y yo, Quién son los Miller o Dumplin, Jennifer Anston ha regresado por todo lo alto a la televisión con The Morning Show, un éxito liderado por su compañera y amiga íntima Reese Witherspoon que ha dado el pistoletazo de salida para una cuarta temporada. The Morning Show se basa en el libro del periodista Brian Stelter Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV y narra los entresijos del mundo del periodismo televisivo estadounidense y la visión dramática, sincera y sin tapujos de las relaciones modernas en un programa matutino. En la primera temporada, la brillante interpretación de Aniston como Alex Levy ganó un Premio SAG a la mejor actriz en serie dramática.

Robin Wright también forma parte del selecto grupo de actrices que han sido iconos en el cine y han sabido adaptarse al modelo de negocio preferido por el público. La inolvidable protagonista de La princesa prometida o Jenny, la novia de Forrest Gump apostó por House of Cards una de las series más aplaudidas de los últimos años gracias a la que recuperó el esplendor artístico y se convirtió en uno de los rostros de la pequeña pantalla. La producción duró de 2013 y 2018 y se detuvo cuando su coprotagonista Kevin Spacey se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual. El rodaje de la última temporada prescindió del actor y ella asumió el papel principal como la primera dama Claire Underwood.