Así ha sido la historia de amor de Doruk y Asiye en ‘Hermanos’: de sus complicados inicios hasta su trágico final

Hermanos nos tiene enganchados a sus tramas, a sus dramas, a las dificultades que constantemente tienen que superar los protagonistas pero, sobre todo, a sus historias de amor. Una de las que más alegrías nos ha dado es la protagonizada por Doruk y Asiye, un romance que tras los terribles acontecimientos en la serie ha quedado rota drásticamente y para siempre. Los seguidores del exitoso drama turco han tenido despedirse con gran tristeza de una de las parejas más queridas pero, antes de decirles adiós, queremos hacer un repaso por su inolvidable historia de amor.

Si hay dos enamorados en el colegio Ataman que nos han hecho estar pendientes de cada paso que daban, juntos y por separado, ellos son sin duda Doruk y Asiye. Los dos jóvenes, a los que su legión de seguidores han bautizado cariñosamente como AsDor -la unión de la sílaba inicial de sus nombres- han vivido todo tipo de situaciones. Desde que comenzaron su relación, el amor ha sido más fuerte y han podido con todo para seguir juntos.... menos con la muerte.

Sus inicios

A su llegada al Ataman, Doruk no fue de los que mejor se portó con Asiye y sus hermanos. El chico les hacía la vida imposible y trataba de humillarlos siempre que tenía ocasión por su origen humilde. Los dos jóvenes llegaron a protagonizar varios enfrentamientos, incluso, en una ocasión, la chica llegó a propinarle una bofetada al hijo de Akif cuando el muchacho les llamó perdedores a ella y a sus hermanos.

Debe ser cierto aquello que dicen de que los que se pelean se desean porque, pese a no haber empezado con muy bien pie, Doruk puso sus ojos en Asiye desde el primer momento en que la vio. Todo estallaba cuando se presentaron juntos a un concurso de música representando al colegio. Entre ellos saltaban chispas y no podían disimular que existía una química muy especial, al mismo tiempo que todos se dieron cuenta de la fuerte atracción que sentían el uno por el otro.

Por aquel entonces, Doruk era pareja de Harika pero, al empezar a sentir cosas por Asiye, rompía su relación la primera. Desde ese momento, el joven buscaba cualquier excusa para acercarse a la mayor de las chicas Eren, para de esta forma poder pasar más tiempo a su lado y conocerla mejor.

La historia de amor comenzaba entre ellos cuando Asiye pensó que se marchaba de Estambul, liberándose de sus prejuicios hacia el chico y confesándole sus sentimientos. Ambos estaban enamorados, por lo que Doruk aprovechó la coyuntura para pedirle que fuera su novia. Asiye dejó sus miedos a un lado y le dijo que sí, convirtiéndose oficialmente en pareja.

Algunos obstáculos

Cuando sus compañeros del colegio se enteraron de que estaban saliendo, la noticia no fue bien recibida por todos y surgieron varios detractores. Uno de ellos era Berk, que tendió una trampa a su amigo y lo grabó hablando mal de Asiye, algo que a ella le dolió mucho y decidió romper la relación.

Pese a ello, Doruk no estaba dispuesto a perderla y no paró hasta demostrarle a su amada que había cambiado. Asiye decidía darle otra oportunidad, pero los problemas en su relación volvían a aparecer. Uno de ellos fue cuando el joven Atakul se acercó a Tolga, un movimiento que la chica no logró entender.

Todo cambiaba poco después, cuando el hermano de Melissa sufría un accidente de coche y Asiye, pensando en lo que podía haber pasado, sintió el miedo de perderle. El chico le pedía perdón por cómo se había estado comportando con ella y la pareja se reconciliaba nuevamente.

La familia de Doruk, un serio contratiempo

Las idas y venidas entre Doruk y Asiye han sido constantes desde el inicio de su noviazgo. La parte positiva es que, por muchas dificultades que se les han presentado, siempre lo han conseguido superar porque no hay nada que el amor no pueda.

Uno de los principales problemas de la relación han sido sus familias, en especial la de Doruk. Asiye se enfadó mucho con él cuando descubrió que Kadir había ido a la cárcel por culpa de Akif. Lo peor es que Doruk lo sabía y no le dijo nada.

A Nebahat tampoco le hacía ninguna gracia que su hijo saliese con Asiye. Una de las fuertes discusiones que ha tenido la pareja fue precisamente provocada por el accidente de la madre de Doruk. Orhan, de manera accidental, fue el causante de la caída de la mujer de Akif desde el segundo piso del colegio y, aunque fue sin querer, Doruk se cebó con él. A Asiye no le gustó nada como su novio trató a su tío y, a raíz de eso, se distanciaron.

Las constantes alianzas de la madre del joven con quien se le cruzara por delante para tratar de separarlos, también han provocado diferentes malentendidos, quebraderos de cabeza, peleas y problemas entre la pareja. Contra todo eso, ellos siempre han sabido sobreponerse y enfrentarse a todo para defender un amor indestructible.

Los celos han sido malos consejeros y enemigos de esta relación

Asiye ha tenido que lidiar con muchas chicas que pretendían romper su historia de amor con Doruk. Entre ellas, Özge, la hermana de Emir, quien se proponía conquistar al hijo de Akif y quitarse de en medio a la joven, provocando una crisis entre ellos. Por suerte, no lograba su objetivo y la pareja resurgía más unida que nunca.

Más recientemente, hemos sido testigos de cómo Yasmin también trataba de conquistar a Doruk. La hermana de Ömer se aliaba incluso con la madre del joven para tratar de separar a los enamorados. La hija de Şevval y Ahmet trataba de confundir a Asiye haciéndole creer que se había producido un acercamiento entre su chico y ella, algo que la joven Eren presenciaba cuando, en realidad, el muchacho tan solo agarraba a la hermana de Sarp porque ella fingía tener un esguince en un tobillo.

Al ver que sus artimañas no daban sus frutos, Yasmin buscaba a la exnovia de Doruk y hacía que ambos se encontraran. Después, continuando con su plan, llevaba a Asiye hasta ese lugar para que los sorprendiera juntos y se enfadara con su novio al sentirse engañada. No contenta con eso, la joven también intentaba hacerse amiga de la hermana de Ömer para que esta confiara en ella y así romper su relación desde dentro.

Fueron muchos los intentos pero ninguno logró su objetivo ya que el amor entre los jóvenes estaba por encima de todo. Eso y la declaración de Doruk: "No tengo ojos para nadie más que no seas tú", con la que dejaba tranquila y feliz a su chica, o el inolvidable "todos mis recurdos son contigo", con el que nos tocó la fibra.

Doruk también ha sentido los celos en sus propias carnes. Sin ir más lejos con Kaan, quien en una de las rupturas de la pareja se acercó a Asiye, algo que el hijo de Nebahat no podía soportar, llegando incluso a decirle al hijo ilegítimo de Akif que la chica Eren era su novia cuando ni siquiera estaban juntos.

También le sobrepasó la situación cuando Selim, su jefe y el de su chica, se enamoró de Asiye. La cosa llegó hasta tal punto que el joven llegó a las manos con él por su novia. Finalmente, la chica le dijo al dueño de la cafetería que amaba a Doruk, dejando claros sus sentimientos y solucionando el problema.

Estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo los celos han vuelto a interponerse entre Doruk y Asiye provocando una nueva y fuerte discusión entre ellos. El joven no podía controlarse cuando un compañero de clase se acercaba a Asiye, durante el concierto que estaban dando para decirle que él era la persona que le había enviado el ramo de flores. El joven Atakul perdió tanto los papeles que hasta llegó a propinarle un puñetazo al chico.

Más tarde, se sintió avergonzado al ver que el muchacho había ido con su novia y que solo habían tenido ese detalle con su chica porque ambos eran fans de ella. Entonces, la joven se enfadó mucho con Doruk y abandonó el local muy disgustada. Sin embargo, el hijo de Akif y Nebahat supo como enmendar su gran error y recuperar a su chica.

Desde ese instante, los chicos han atravesado su mejor momento, disfrutando juntos viendo cómo se realizaba su sueño de grabar un disco; asistiendo a la boda de Ahmet y Suzan y estando más enamorados que nunca, hasta que el destino ha truncado su felicidad porque solo la muerte les ha podido separar.

Siempre tendremos en nuestra retina sus románticas citas; su día en el parque de atracciones; sus competiciones musicales o de baile; sus riñas de enamorados, sus reconciliaciones; sus planes de futuro y sus ganas de estar juntos pasara lo que pasara.

No hemos podido ser testigos de su boda aunque, al igual que hizo Ömer, nos la hemos imaginado muchas veces. Lo que sí tenemos claro es que nos han brindado grandes momentos y siempre recordaremos con una sonrisa la historia de amor de esta pareja.

Una gran química en la vida real

La gran química que derrochan Asiye y Doruk en la pequeña pantalla ha saltado a la vida real, pero solo en forma de amistad. La complicidad que han mostrado fuera del set Burcu Yazgı Coşkun y Onur Seyit Yaran, los actores que los interpretan, hizo que pronto surgieran los rumores sobre una posible relación entre los dos intérpretes, de 29 y 18 años, respectivamente.

Ellos siempre han dicho que solo son amigos, y recalcan como uno de los motivos de que no estén juntos su diferencia de edad. Entre ellos no hay amor pero, eso sí, su gran trabajo y la credibilidad que le han dado a sus personajes les ha valido diferentes premios y reconocimientos en Turquía como el Golden Butterfly Awards como Mejor pareja de serie de TV.