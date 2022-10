'El vigilante', la nueva e inquietante serie de los creadores de 'Dahmer' aterriza en Netflix

El suspense, el misterio y la acción se apoderan esta semana de los próximos estrenos Netflix para 2022. Solo la comedia brasileña Lina, actriz para todo rompe esa dinámica. Mientras, podemos ver lo nuevo del creador de Dahmer, Ryan Murphy, dirigiendo a Naomi Watts en una miniserie basada en hechos reales sobre un merodeador que puso en jaque a una familia a raíz de una mudanza. Entre los estrenos llega con vocación de ser devorada en maratón la nueva serie con Najwa Nimri, Alba Flores y Macarena Gómez, en la que una familia hará todo lo que esté su mano (y más) para defenderse.

Vigilante

Miniserie - Drama, thriller

No podemos hablar de esta serie sin antes detenernos para avisar sobre quién está detrás del proyecto, el Rey Midas de la televisión que convierte en oro casi todo lo que toca, Ryan Murphy. Él es el creador y responsable de que todo el mundo hable ahora sobre el caso de Jeff Dahmer, su serie sobre el 'Monstruo de Wisconsin' que es lo más visto de Netflix desde hace un mes y probablemente sea la serie más impactante de la temporada. Pero Murphy también fue el creador de American Horror Story, que nos trajo a unas maravillosas Jessica Lange, Katy Bates y Sarah Paulson. Además nos dio muchos más éxitos, como Pose, Glee, The Politician, Feud y la saga de American Crime Story con sus temporadas temáticas sobre el asesinato de Versace y O.J. Simpson. Auténtica historia de la televisión, siempre con buen gusto y con un grado de misterio inquietante.

Ahora es Naomi Watts quien se pone a las órdenes de Murphy para protagonizar su nueva miniserie, Vigilante donde nos muestra a una pareja con hijos que se traslada a una maravillosa casa en Nueva Jersey, llenos de ilusión y felices por empezar esta nueva etapa, pero que ven truncada su tranquilidad cuando empiezan a recibir de forma constante e insistente una serie de cartas firmadas por The Watcher, un acosador que les informa de todo lo que va sabiendo acerca de ellos, el nombre de los hijos, detalles familiares. Poco a poco la familia se sentirá al desnudo al comprobar que incluso las intimidades más ocultas figuran en estas misivas.

De nuevo, el genio de Murphy no ha tenido que irse muy lejos para escudriñar una nueva historia, sino que Vigilante está basada en hechos reales ocurridos en 2014, cuando una familia con tres hijos se trasladó a su nueva casa y empezaron a recibir estas misteriosas cartas. El apellido original de éstos era Broaddus, que en la serie se ha traducido como Brannock. Murphy nos da la oportunidad, también, de rescatar a Mia Farrow como parte del elenco, la actriz vive bastante al margen del mundo del espectáculo y sólo accede a interpretar papeles que realmente le motivan, por lo que esta serie cuenta con su beneplácito.

Sagrada Familia

Serie. Drama, thriller

Este podría ser considerado como el estreno con aroma español más esperado del mes de octubre, en el que Netflix nos devuelve a la pantalla a Najwa Nimri (Vis a vis) y Alba Flores (La casa de papel), un plantel de arranque que inevitablemente nos llena de curiosidad sobre un thriller sobre la maternidad creado y dirigido por Manolo Caro, el guionista mexicano que nos trajo La casa de las flores hace un par de años. De nuevo Caro pone sobre la mesa la pasión de la familia y como los clanes acuden ante el llamamiento de la sangre. El personaje de Nimri copa el protagonismo de esta serie mostrando a un personaje posesivo y manipulador, una matriarca visceral que ejerce la protección de sus vástagos hasta las últimas consecuencias. Estamos ante un drama oscuro, casi de cine negro con un sabor muy madrileño, pues se ha rodado en Fuente del Berro, pero a la vez con un halo mexicano de fresca agresividad sin límite, que en ocasiones nos dejará espacio para la respiración.

Belascoarán

Serie. Drama policiaco

En 1976 se publicó Días de combate, la primera entrega de las novelas que dan vida al personaje de ficción de esta nueva propuesta de Netflix. Héctor Belascoarán es un detective independiente que lo dejó todo por investigar los casos más difíciles, pues antes trabajaba como ingeniero en una oficina y mantenía un matrimonio que no le satisfacía. Necesitaba emociones fuertes, la búsqueda de la justicia y desentrañar los complejos misterios de México DF en plena década de los setenta. El primero de los retos que desentrañará Belascoarán será el asesinato de varias mujeres que aparecieron estranguladas.

Estamos ante una serie de solo tres episodios, aunque cada uno de ellos cuenta con una duración similar a la de un largometraje, de entre 70 y 90 minutos. En esta primera temporada se explora un solo caso, que corresponde a la primera novela publicada por Paco Ignacio Taibo II, pero ya se ha confirmado que Belascoarán tendrá la suficiente continuidad para traernos cuanto antes una segunda temporada que, previsiblemente, dará vida a los acontecimientos de alguna de las siguientes entregas de la reputada saga de novelas negras mexicanas.

Lina, actriz para todo

Serie. Comedia

De vez en cuando Netflix no sorprende con historias que nos suenan bastante pero que llegan con un nuevo punto de vista, como es el caso de Lina, actriz para todo, donde conoceremos a una actriz profesional pero sin trabajo que es contratada para fingir ser la prometida de un hombre a quien, por cierto, no le sobra el dinero. La intención de éste es cumplir el último y más preciado deseo de su madre, verse emparejado con una buena chica, sólo así podrá acceder a ser el heredero de su testamento. Se trata de una comedia muy alocada en la que todos los personajes mienten descaradamente y se genera un enredo constante con la sensación de que nadie está obrando con maldad pero nadie es del todo honesto, casi todo parece un juego y es por eso que se genera comedia de situaciones llevada al extremo. Como es habitual en este tipo de historias, el romance no tardará en llegar y aquella relación contractual basada en la mentira empezará a dejar paso a unos sentimientos sinceros y que no harán sino complicar aún más las tramas.

Sue Perkins: Increíble pero legal

Serie documental. Reality, comedia

Acompañamos a la famosa cómica británica, Sue Perkins, a dar un giro a su vida en su 50 cumpleaños, cuando decide viajar a Latinoamérica para hacer todo lo que en Europa sería ilegal, pero que allí no tiene ninguna restricción. Iremos a Colombia y México para salir de la zona de confort de cualquier europeo, un festival de armas, drogas y experiencias límite que en Reino Unido estaría penado pero que en estos destinos pueden incluso considerarse como habitual. Y no es la primera vez que Sue Perkins se embarca en un viaje así, de hecho es todo una veterana, ya dedicó dos capítulos a visitar la América profunda en un viaje al interior de Estados Unidos, después fue a Japón y finalmente recorrió la frontera de México con Texas buscando emociones fuertes.

