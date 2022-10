¿Víctima o cómplice? Mila Kunis protagoniza 'La que chica que lo tenía todo', el estreno más destacado de Netflix

Se percibe en el ambiente que está llegando Halloween, una festividad que cada vez se adelanta más en el calendario y que nos sumerge en fantasmas y leyendas inquietantes. El genio del terror más prolífico de todos los tiempos, Stephen King, estrena la nueva adaptación de una de sus novelas cortas con la intervención del longevo Donald Sutherland. También llega a Netflix la adaptación de la inquietante novela juvenil El club de medianoche. Sin embargo, no todo van a ser misterios sobrenaturales, veremos a Mila Kunis protagonizar un largometraje muy dramático y emocionante sobre una triunfadora que ve desmembrarse su castillo de naipes al reencontrarse con su propio pasado.

VER GALERÍA

La chica que lo tenía todo

Largometraje - Drama, suspense

En 2015 la escritora primeriza Jessica Knoll publicó La chica que lo tenía todo y se convirtió instantáneamente en un fenómeno superventas en Estados Unidos y Australia. Ahora llega el largometraje que adapta el texto de Knoll y que cuenta con la participación de Mila Kunis (Cisne negro) dando vida a Ani, una mujer joven que parece haberlo conseguido todo en la vida. El éxito le acompaña, ha logrado ascender de forma meteórica en el mundo editorial siendo una de las jefas de redacción del prestigioso The New York Times (aunque en la novela dirige una revista femenina), además su compromiso matrimonial no podría hacerle más feliz, su pareja es el hombre de su vida y el entorno familiar en el que permanecerá tras el enlace le hará formar parte de la alta sociedad neoyorkina. Nada podría ir mejor, pero entonces se cruza casualmente con un viejo conocido de su pasado, un antiguo profesor de instituto que revivirá todos los fantasmas que Ani oculta: un tiroteo en su escuela en el que ella se erigió como heroína pero que no fue más que la punta del iceberg de sus secretos.

VER GALERÍA

La novela de Knoll ena que se basa este largometraje tiene mucho de autobiográfico, pero la propia autora no se sintió con fuerzas para revelarlo en un primer momento, fue cuando La chica que lo tenía todo empezó a tener popularidad que Jessica Knoll declaró en varias entrevistas que ella padeció una terrible violación en grupo cuando era adolescente, y que eso además le produjo ser repudiada por su entorno, con burlas y humillaciones, lo que finalmente fue el germen de esta novela se marida con otros elementos de ficción para dar un nuevo giro a los acontecimientos. Estamos ante un nuevo proyecto de Reese Witherspoon como productora, cada vez que la actriz y empresaria norteamericana pone el ojo en un proyecto lo convierte en oro, así que estaremos atentos a esta nueva propuesta de Netflix que parece tener todos los elementos para situarse entre lo más visto de la semana.

VER GALERÍA

El teléfono del señor Harrigan

Serie - Terror, drama

Todo lo que lleva el sello de Stephen King ya es garantía de que nos pondrá los pelos de punta o, por lo menos, nos dejará un sabor en el paladar que nos anuncia que, como poco, se aproxima Halloween. El autor norteamericano que actualmente tiene 75 años de edad no ha bajado su producción literaria, hay años en los que ha publicado la friolera de cuatro novelas, su producción literaria es inmensa si tenemos en cuenta también sus innumerables cuentos cortos y ensayos. Desde El resplandor (obra magna de Kubrick) hasta Cadena Perpetua (tal vez el papel que marcó para siempre la carrera de Tim Robbins), pasando por La milla verde (con Tom Hanks y nominada a cuatro premios Oscar) o la inolvidable Cuenta conmigo. La maquinaria de Stephen King no se detiene, y este fin de semana llega un nuevo proyecto basado en una de sus novelas cortas titulada If its bleeds (en castellano ‘Si sangra’) que ha sido rebautizado para la pantalla con un título algo más elegante El teléfono del señor Harrigan.

VER GALERÍA

Otra razón para ver esta nueva propuesta de misterio es la participación de Donald Sutherland, que con 87 años se pone en la piel de Harrigan, un anciano millonario que entabla una bonita amistad con un joven del pueblo en el que reside. Craig ve en Harrigan un compañero inesperado con el que hablar de literatura y de la vida, una especie de mentor con el que siente una inusual familiaridad, un verdadero amigo con el que compartir el paso a la edad adulta. Sin embargo, Harrigan fallece y Craig lamenta no poder seguir con su amistad, sin embargo descubre que puede comunicarse con su amigo mediante su teléfono móvil.

El club de la Medianoche

Serie - Terror, suspense

Si eras adolescente en los años 90 probablemente el título de esta serie te sea familiar, El club de medianoche se emitió en España durante varios años y mostraba a un grupo de amigos adolescentes que compartían historias de misterio y terror alrededor de una hoguera. Sin embargo, aunque la nueva serie de Netflix que se estrena hoy tiene el mismo nombre debemos advertirte de que ambas producciones no tienen ninguna relación, porque la serie de los 90 realmente no se titulaba así, sino Are you afraid of the dark? (en castellano ‘¿te asusta la oscuridad?’), pero los traductores españoles decidieron rebautizarla como El club de medianoche haciendo un guiño (o tal vez buscando el equívoco) con la exitosa novela juvenil que se publicó en por aquel entonces, en la que sí está basada esta nueva serie de Netflix.

VER GALERÍA

La acción transcurre en Rotterdam Home, un centro hospitalario para jóvenes con enfermedades terminales. Un grupo de amigos que residen allí se dan cita todas las noches para compartir historias inquietantes y pasar la madrugada embriagados por las historias de terror hasta que llega el amanecer. Este proceso les hace congraciarse con la muerte y a la vez generan un halo de misterio que incluso roza el esoterismo. Precisamente todos ellos están allí porque su estado de salud degenerará inevitablemente hasta alcanzar un triste final. Tal es el grado de interés de todos ellos en las historias misteriosas y en el deseo de que exista el más allá que hacen un pacto, acuerdan que el primero que fallezca deberá comunicarse con los demás para dar testimonio de la otra vida. Como era de esperar, uno de ellos fallece y empiezan a ocurrir sucesos inquietantes. ¿Será el amigo fallecido?

VER GALERÍA

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer

Serie documental

Netflix lo ha vuelto a conseguir, la serie de Ryan Murphy ‘Dahmer’ ha copado todas las conversaciones de café de medio planeta reviviendo el caso de un asesino en serie increíblemente atroz de los años 80. El también llamado ‘Monstruo de Milwaukee’ responde a todas las cualidades para no dar crédito a todas y cada una de las situaciones que se suceden. Un asesino frío, obsesivo, despojado de empatía, con una curiosidad malsana que por momentos parece infantil y sin ninguna comprensión o interés por comprender el mundo en el que vive. Aún no se conoce cuántas fueron las víctimas de Dahner, pero se le juzgó por 16, todas ocurridas de forma macabra y casi surrealista. No es extraño que el cine se haya fijado en esta historia real y haya intentado adaptarla en un sin fin de películas y desde multitud de ángulos.

VER GALERÍA

Tras el rotundo éxito de Netflix con la serie de ficción ‘Dahmer’ llega una nueva entrega de Conversaciones con asesinos, la serie documental que analiza en profundidad quiénes fueron los criminales más terribles de la historia reciente de Estados Unidos, como Ted Bundy. Ahora llega el turno a Jeff Dahmer, aprovechando el tirón de la serie de ficción. Se trata de tres capítulos en los que podremos escuchar las grabaciones de audio inéditas en las que Dahmer confesó todos sus asesinatos al equipo de abogados que le defendió. Este fue el material que se utilizó para documentar la serie de ficción, y que pone la piel aún más de gallina al escuchar de viva voz como el propio asesino describe los terribles actos de muerte y canibalismo que realizó.