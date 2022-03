Mila Kunis abraza sus raíces: 'Nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana'

Mila Kunis y Ashton Kutcher siempre han estado muy comprometidos con su labor solidaria y más aún ahora durante la invasión rusa en Ucrania. La actriz, de origen ucraniano, ha compartido un vídeo junto a su marido donde ha alzado su voz por primera vez y ha hablado sobre el conflicto 'devastador' que se vive en su país natal. Junto a su esposo y padre de sus dos hijos ha donado tres millones de dólares, lo que equivale a 2,7 millones de euros, para los refugiados y ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos destinado a la ayuda humanitaria y los ciudadanos de Ucrania que han huido del país.

"Nací en Chernivtsi, Ucrania en 1983. Vine a Estados Unidos en 1991. Siempre me he considerado estadounidense", comenzó su testimonio la actriz, de 38 años. "Soy una americana orgullosa. Me encanta todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero, hoy, nunca he estado más orgulloso de ser ucraniana”. Ashton Kutcher interrumpió su conversación para expresar con dulzura: "Nunca ha estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana". Y Kunis continuó:"Los sucesos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad".

El actor, de 44 años, aplaudió la "valentía de la gente del país en el que [Mila] nació", al mismo tiempo que hizo hincapié en la importancia tambien de dar testimonio a "las necesidades de aquellos que han elegido la seguridad". "Estamos recaudando fondos para apoyar un esfuerzo de socorro que tendrá un impacto inmediato y suministrará la ayuda humanitaria y de refugiados que tanto se necesita en la zona. El principal desafío en este momento es la logística. Necesitamos conseguir vivienda y necesitamos llevar suministros y recursos al área”, explicó el protagonista de Dos hombres y medio.

Fue la protagonista de Aquellos maravillosos 70 quien reveló que ella y Ashton habían "decidido igualar la cifra de tres millones de dólares, (aproximadamente 2,7 millones de euros en su donación a Airbnb.org y Flexport.org " en una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe con la que pretender recaudar hasta 30 millones. Según la recaudación de fondos, la empresa de transportes Flexport está organizando envíos de suministros de socorro a sitios de refugiados en Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia, mientras que la empresa de alquiler AirBnB proporciona alojamiento gratuito a corto plazo a los refugiados que huyen de Ucrania.

Mila trató de animar a sus seguidores a "donar lo que [ellos] puedan" con la esperanza de alcanzar su meta que es 30 millones de dólares, unos 27 millones de euros. “La gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero ser fuerte y valiente no significa que no seas digno de apoyo. Necesitamos apoyar al pueblo de Ucrania”, concluyeron su mensaje. El mes pasado, Kutcher hizo unas declaraciones en apoyo a la actriz Spy Who Dumped Me y otros ucranianos con las palabras “Apoyo a Ucrania”.

